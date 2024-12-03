В Японии умер подаренный Путиным кот Мир. Фото

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Кот по кличке Мир скончался от болезни, сообщили в префектуре Фото:

Сибирский кот Мир, подаренный в 2012 году президентом России Владимиром Путиным губернатору японской префектуры Акита Норихисе Сатакэ, скончался из-за болезни. Об этом сообщили в префектуре журналистам.

«Сибирский кот по кличке Мир <…> умер», — сообщили в префектуре ТАСС. По их данным, животное скончалось из-за болезни.

Кот прожил у губернатора 12 лет и стал членом семьи. В 2020 году Норихиса Сатакэ поделился с журналистами, что Мир обладал отличным аппетитом и отличался спокойным характером, был сильным и веселым.

Обмен подарками между Путиным и Сатакэ произошел в знак признательности за помощь России Японии после стихийных бедствий 2011 года. В ответ на подаренного щенка акита-ину, названного Юмэ, Путин преподнес котенка Мира.

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Сибирский кот Мир, подаренный в 2012 году президентом России Владимиром Путиным губернатору японской префектуры Акита Норихисе Сатакэ, скончался из-за болезни. Об этом сообщили в префектуре журналистам. «Сибирский кот по кличке Мир <…> умер», — сообщили в префектуре ТАСС. По их данным, животное скончалось из-за болезни. Кот прожил у губернатора 12 лет и стал членом семьи. В 2020 году Норихиса Сатакэ поделился с журналистами, что Мир обладал отличным аппетитом и отличался спокойным характером, был сильным и веселым. Обмен подарками между Путиным и Сатакэ произошел в знак признательности за помощь России Японии после стихийных бедствий 2011 года. В ответ на подаренного щенка акита-ину, названного Юмэ, Путин преподнес котенка Мира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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