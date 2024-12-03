Сибирский кот Мир, подаренный в 2012 году президентом России Владимиром Путиным губернатору японской префектуры Акита Норихисе Сатакэ, скончался из-за болезни. Об этом сообщили в префектуре журналистам.
«Сибирский кот по кличке Мир <…> умер», — сообщили в префектуре ТАСС. По их данным, животное скончалось из-за болезни.
Кот прожил у губернатора 12 лет и стал членом семьи. В 2020 году Норихиса Сатакэ поделился с журналистами, что Мир обладал отличным аппетитом и отличался спокойным характером, был сильным и веселым.
Обмен подарками между Путиным и Сатакэ произошел в знак признательности за помощь России Японии после стихийных бедствий 2011 года. В ответ на подаренного щенка акита-ину, названного Юмэ, Путин преподнес котенка Мира.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.