В Японии умер подаренный Путиным кот Мир. Фото

03 декабря 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

Кот по кличке Мир скончался от болезни, сообщили в префектуре Фото: ИТАР-ТАСС/Игорь Беляев Сибирский кот Мир, подаренный в 2012 году президентом России Владимиром Путиным губернатору японской префектуры Акита Норихисе Сатакэ, скончался из-за болезни. Об этом сообщили в префектуре журналистам.



«Сибирский кот по кличке Мир <…> умер», — сообщили в префектуре ТАСС. По их данным, животное скончалось из-за болезни.



Кот прожил у губернатора 12 лет и стал членом семьи. В 2020 году Норихиса Сатакэ поделился с журналистами, что Мир обладал отличным аппетитом и отличался спокойным характером, был сильным и веселым. Обмен подарками между Путиным и Сатакэ произошел в знак признательности за помощь России Японии после стихийных бедствий 2011 года. В ответ на подаренного щенка акита-ину, названного Юмэ, Путин преподнес котенка Мира. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сибирский кот Мир, подаренный в 2012 году президентом России Владимиром Путиным губернатору японской префектуры Акита Норихисе Сатакэ, скончался из-за болезни. Об этом сообщили в префектуре журналистам. «Сибирский кот по кличке Мир <…> умер», — сообщили в префектуре ТАСС. По их данным, животное скончалось из-за болезни. Кот прожил у губернатора 12 лет и стал членом семьи. В 2020 году Норихиса Сатакэ поделился с журналистами, что Мир обладал отличным аппетитом и отличался спокойным характером, был сильным и веселым. Обмен подарками между Путиным и Сатакэ произошел в знак признательности за помощь России Японии после стихийных бедствий 2011 года. В ответ на подаренного щенка акита-ину, названного Юмэ, Путин преподнес котенка Мира.