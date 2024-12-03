CORE.XP: в России в 2025 году могут появиться 25 новых иностранных брендов

В 2025 году на российский рынок может зайти до 25 иностранных брендов, что соответствует уровню предыдущих двух лет. Об этом сообщила старший директор компании CORE.XP Марина Малахатько.
«Планы по выходу на российский рынок на текущий момент анонсировали 13 международных брендов, среди них десять игроков, специализирующихся на продаже одежды, обуви и аксессуаров <...> Многие партнеры находятся в процессе согласования сделок. Таким образом, следует ожидать большего количества новых имен на российском рынке — до 25 брендов», — сказала Малахатько. Ее слова приводит РИА Новости. Она подчеркнула, что семь из них это бренды из Европы.
Малахатько также отметила, что многие сделки находятся на стадии согласования и из-за конфиденциальности не все детали могут быть обнародованы. В прошлом году в России открылись первые магазины 22 международных брендов, а в 2023 году их было 24. Большинство новых игроков пришло из Азии, что составляет около 59%, в то время как европейские бренды занимают около 23%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.