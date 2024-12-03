В ХМАО сократятся сроки доставки товаров с Wildberries

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Сроки доставки товаров с Wildberries в Югре сократятся после строительства логистического хаба
Сроки доставки товаров с Wildberries в Югре сократятся после строительства логистического хаба Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе должны сократиться сроки доставки товаров с Wildberries. Это станет возможным после строительства логистического центра маркетплейса в Сургутском районе, сообщает telegram-канал «Стройкомплекс Югры».

«От появления нового склада ведущего маркетплейса на территории Югры выигрывают все. <...> Для югорчан как потребителей: расширение ассортимента и ускорение доставки товаров», — говорится в публикации. Также уточняется, что хаб поможет снизить риски порчи товаров.

Плюсами для местных продавцов станут сниженные затраты на приемку и хранение товаров, в сравнении с удаленными складами. При этом в регионе появятся новые рабочие места.

Ранее URA.RU рассказывало, что строительство логистического центра начнется в третьем квартале 2025 года. Соглашение о его создании подписали на Югорском экономическом форуме в 2023 году.

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В Ханты-Мансийском автономном округе должны сократиться сроки доставки товаров с Wildberries. Это станет возможным после строительства логистического центра маркетплейса в Сургутском районе, сообщает telegram-канал «Стройкомплекс Югры». «От появления нового склада ведущего маркетплейса на территории Югры выигрывают все. <...> Для югорчан как потребителей: расширение ассортимента и ускорение доставки товаров», — говорится в публикации. Также уточняется, что хаб поможет снизить риски порчи товаров. Плюсами для местных продавцов станут сниженные затраты на приемку и хранение товаров, в сравнении с удаленными складами. При этом в регионе появятся новые рабочие места. Ранее URA.RU рассказывало, что строительство логистического центра начнется в третьем квартале 2025 года. Соглашение о его создании подписали на Югорском экономическом форуме в 2023 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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