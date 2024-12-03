Когда наступает ночь, часть людей засыпает, едва их голова касается подушки. Другим приходится помучаться, ведь сон никак не приходит. Корреспондент URA.RU поговорил с сомнологом, чтобы узнать, что делать при бессоннице.
Причины бессонницы
По словам врача-невролога, сомнолога отделения медицины сна Универсальной клинической больницы №3 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, ответственного секретаря Российского общества сомнологов Никиты Горбачева, у проблем со сном может быть масса причин. К ним относятся храп и задержки дыхания во сне, синдром беспокойных ног и другие состояния.
Чтобы определить, из-за чего не может уснуть конкретный человек, Никита Горбачев советует обращаться к сомнологу, то есть специалисту в области медицины сна. При необходимости он сможет назначить обследование и лечение.
Что делать при бессоннице
Для людей с разной степенью выраженности проблем со сном дают разные рекомендации. Если проблемы со сном длятся до трех месяцев, то такую бессонницу (инсомнию) называют острой. В таких случаях применение снотворных показано не всегда.
— Как правило, острая инсомния возникает на фоне стрессового воздействия — например, социальный, бытовой стресс, острая респираторная вирусная инфекция, — объясняет URA.RU Никита Горбачев. — Обычно такая бессонница не требует специальной коррекции и проходит самопроизвольно после разрешения стрессовой ситуации. В ряде случаев может быть назначен кратковременный курс снотворного препарата длительностью 2-4 недели и соблюдение правил гигиены сна.
Что такое гигиена сна? По словам сомнолога, это комплекс действий, который способствует полноценному здоровому сну. К гигиене сна относится подбор удобной кровати, настройка комфортного светового режима в комнате, соблюдение режима дня, регулярное проветривание спальни и минимизация отвлекающих посторонних звуков.
- К гигиене сна также относится регулярное выполнение физических упражнений и режим питания. Лучше ложиться спать не впроголодь, но и не на полный желудок, — советует сомнолог.
Как уснуть при бессоннице
По словам эксперта, людям с эпизодическими проблемами со сном не стоит мучить себя и пытаться уснуть, если сделать это не получается. Лучше ненадолго отвлечься от мыслей о сне, а потом попробовать уснуть снова. Также при нарушении ночного сна будет полезно избегать тихого часа днем и убрать из спальни часы, потому что привычка смотреть на них может мешать засыпанию.
Что делать при хронической бессоннице
Когда проблемы со сном длятся дольше трех месяцев и имеют стойкий характер, то речь идет уже не об острой, а о хронической бессоннице. При хронической бессоннице время, проведенное в постели, увеличивается. Человек хочет заснуть во что бы то ни стало и боится, что не сможет сделать этого.
— Основным методом лечения хронической бессонницы является когнитивно-поведенческая терапия, направленная на коррекцию неправильного поведения в постели, а также устранение ложных представлений и мыслей насчет сна и бессонницы, — говорит сомнолог. — Иногда прибегают к приему длительного курса препаратов со снотворным действием: антидепрессантов, нейролептиков и других. Однако показано, что в долгосрочной перспективе эффективность когнитивно-поведенческой терапии бессонницы выше по сравнению с лекарственной терапией.
Проведением когнитивно-поведенческой терапии занимаются психологи, психотерапевты и психиатры. Посещение одного из этих специалистов может помочь значительно улучшить ситуацию со сном.
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