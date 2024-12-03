Путин объяснил участникам СВО детали программы «Время героев»

03 декабря 2024 в 19:40 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поделился с бойцами СВО тем, как реализуется программа «Время героев» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин во время посещения Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Приорова (ЦИТО) пообщался с российскими военными, участвующими в зоне спецоперации на Украине. Он поделился с бойцами подробностями программы «Время героев», которая реализуется уже почти девять месяцев. Благодаря ей участники СВО получают управленческие навыки и занимают руководящие должности. «В первом потоке программы специалисты отобрали 83 человека для участия в программе „Время героев“, но тогда заявок было подано очень много. И отбор был довольно жесткий. Понятно, что он [поток желающих] связан с тем, что люди претендуют на управленческие должности и на высокие позиции, например, в бизнесе. При этом, конечно, нужна предварительная подготовка. Тогда я просил максимально упростить отбор людей, насколько это возможно», — поделился подробностями отбора Владимир Путин. Соответствующее видео со встречи опубликовано на официальном сайте Кремля. Российский глава отметил, что у бойца СВО для участия в программе «Время героев» должна быть изначальная подготовка. В первую очередь — соответствующее образование. Во время набора первой группы участников, все желающие могли направить заявку через интернет. Сейчас также есть такая возможность, уточнил Путин. Если же у военного, который сейчас находится на передовой, нет возможности самостоятельно направить заявку, ему может помочь кадровая служба Минобороны РФ. Под конец Владимир Путин пожелал удачи всем, кто захочет принять участие во втором отборе программы. В ноябре начался новый отбор участников программы «Время героев». Число дополнительных заявок превысило 10 тысяч человек. Сама программа реализуется с 1 марта 2024 года по личному поручению российского главы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский президент Владимир Путин во время посещения Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Приорова (ЦИТО) пообщался с российскими военными, участвующими в зоне спецоперации на Украине. Он поделился с бойцами подробностями программы «Время героев», которая реализуется уже почти девять месяцев. Благодаря ей участники СВО получают управленческие навыки и занимают руководящие должности. «В первом потоке программы специалисты отобрали 83 человека для участия в программе „Время героев“, но тогда заявок было подано очень много. И отбор был довольно жесткий. Понятно, что он [поток желающих] связан с тем, что люди претендуют на управленческие должности и на высокие позиции, например, в бизнесе. При этом, конечно, нужна предварительная подготовка. Тогда я просил максимально упростить отбор людей, насколько это возможно», — поделился подробностями отбора Владимир Путин. Соответствующее видео со встречи опубликовано на официальном сайте Кремля. Российский глава отметил, что у бойца СВО для участия в программе «Время героев» должна быть изначальная подготовка. В первую очередь — соответствующее образование. Во время набора первой группы участников, все желающие могли направить заявку через интернет. Сейчас также есть такая возможность, уточнил Путин. Если же у военного, который сейчас находится на передовой, нет возможности самостоятельно направить заявку, ему может помочь кадровая служба Минобороны РФ. Под конец Владимир Путин пожелал удачи всем, кто захочет принять участие во втором отборе программы. В ноябре начался новый отбор участников программы «Время героев». Число дополнительных заявок превысило 10 тысяч человек. Сама программа реализуется с 1 марта 2024 года по личному поручению российского главы.