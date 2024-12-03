В Южной Корее заметили военную технику, которая движется в сторону протестующих

В столице Южной Кореи, Сеуле, военная техника въехала на улицы города. Со слов очевидцев, техника двинулась в сторону здания Национальной Ассамблеи, где протестующие начали прорываться на территорию здания. Об этом пишут южнокорейские СМИ.
«Военная техника появилась на улицах Сеула. Со слов очевидцев, несколько колонн спецтехники ехали в сторону нацассамблеи, где сейчас протестующие пытаются прорваться к главному зданию», — передают журналисты «Ренхап». В настоящий момент военные офицеры приказывают солдатам находиться в состоянии боевой готовности.
Часом ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил венное положение на территории своей страны. По его словам, решение было принято для защиты от КНДР.
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