Президент Южной Кореи раскрыл, почему ввел военное положение

Yonhap: президент Южной Кореи ввел военное положение из-за КНДР
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Глава Южной Кореи объявил военное положение в стране
Глава Южной Кореи объявил военное положение в стране Фото:

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в экстренном обращении подчеркнул, что ввел военное положение в своей стране, чтобы «искоренить силы КНДР». Об этом сообщают корейские журналисты. 

«Я объявляю военное положение [в Южной Корее], чтобы искоренить силы Северной Кореи. [Необходимо] защитить свободный конституционный порядок», — подчеркнул Сок Ель в своей речи. Ее передает авторы Yonhap. Он также добавил, что попытка импичмента парализует администрацию. 

Отношения между Южной и Северной Кореей накалены достаточно давно. Стороны периодически атакуют друг друга баллистическими ракетами. Несколькими неделями ранее глава КНДР Ким Чен Ын заявлял о риске «самой разрушительной термоядерной войны».

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в экстренном обращении подчеркнул, что ввел военное положение в своей стране, чтобы «искоренить силы КНДР». Об этом сообщают корейские журналисты.  «Я объявляю военное положение [в Южной Корее], чтобы искоренить силы Северной Кореи. [Необходимо] защитить свободный конституционный порядок», — подчеркнул Сок Ель в своей речи. Ее передает авторы Yonhap. Он также добавил, что попытка импичмента парализует администрацию.  Отношения между Южной и Северной Кореей накалены достаточно давно. Стороны периодически атакуют друг друга баллистическими ракетами. Несколькими неделями ранее глава КНДР Ким Чен Ын заявлял о риске «самой разрушительной термоядерной войны».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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