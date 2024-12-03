Президент Южной Кореи раскрыл, почему ввел военное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в экстренном обращении подчеркнул, что ввел военное положение в своей стране, чтобы «искоренить силы КНДР». Об этом сообщают корейские журналисты.
«Я объявляю военное положение [в Южной Корее], чтобы искоренить силы Северной Кореи. [Необходимо] защитить свободный конституционный порядок», — подчеркнул Сок Ель в своей речи. Ее передает авторы Yonhap. Он также добавил, что попытка импичмента парализует администрацию.
Отношения между Южной и Северной Кореей накалены достаточно давно. Стороны периодически атакуют друг друга баллистическими ракетами. Несколькими неделями ранее глава КНДР Ким Чен Ын заявлял о риске «самой разрушительной термоядерной войны».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.