Мигранта-героя, спасшего екатеринбуржцев из пожара, выдворили в Киргизию

03 декабря 2024 в 20:46 Размер текста - 17 +

Султан Абдумаликов попал в «черный список» на родине и не может прокормить детей Фото: Размик Закарян © URA.RU Таксиста из Киргизии Султана Абдумаликова, который пострадал, выводя людей из горящей больницы в Екатеринбурге, оштрафовали и депортировали. Будучи уже в Ошской области, мужчина рассказал местным СМИ, что теперь на родине не может прокормить четверых детей, потому что попал в «черный список» как преступивший закон в чужой стране. «Меня печалит, как вышло со мной: я помогал россиянам, а они взяли и просто выдворили меня», — сказал Абдумаликов. По его словам, полицейские с уважением отнеслись к его подвигу, но пояснили, что по закону не могут оставить его на территории РФ. На суде иностранца признали виновным за нахождение в России без действующего трудового договора. Пожар в поликлинике №2 произошел днем 18 ноября. Во время ремонта на крыше началось возгорание, из здания было эвакуировано 300 человек. Некоторым пришлось прыгать из окон и спускаться по козырьку. Как первым сообщило URA.RU, Султан проезжал мимо, решил остановиться и помочь. В итоге сам надышался угарным дымом и попал в токсикоцентр с отравлением. Там выяснилось, что мужчина незаконно въехал в страну весной — в поисках работы. Ему грозило наказание по статье 18.8 КоАП РФ — «Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ». Однако мужчина был до конца уверен, что ему удастся избежать депортации, так как он успевает оформить трудовой договор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Таксиста из Киргизии Султана Абдумаликова, который пострадал, выводя людей из горящей больницы в Екатеринбурге, оштрафовали и депортировали. Будучи уже в Ошской области, мужчина рассказал местным СМИ, что теперь на родине не может прокормить четверых детей, потому что попал в «черный список» как преступивший закон в чужой стране. «Меня печалит, как вышло со мной: я помогал россиянам, а они взяли и просто выдворили меня», — сказал Абдумаликов. По его словам, полицейские с уважением отнеслись к его подвигу, но пояснили, что по закону не могут оставить его на территории РФ. На суде иностранца признали виновным за нахождение в России без действующего трудового договора. Пожар в поликлинике №2 произошел днем 18 ноября. Во время ремонта на крыше началось возгорание, из здания было эвакуировано 300 человек. Некоторым пришлось прыгать из окон и спускаться по козырьку. Как первым сообщило URA.RU, Султан проезжал мимо, решил остановиться и помочь. В итоге сам надышался угарным дымом и попал в токсикоцентр с отравлением. Там выяснилось, что мужчина незаконно въехал в страну весной — в поисках работы. Ему грозило наказание по статье 18.8 КоАП РФ — «Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ». Однако мужчина был до конца уверен, что ему удастся избежать депортации, так как он успевает оформить трудовой договор.