Востоковед назвал URA.RU истинные причины военного положения в Южной Корее

Воронцов: Юн Сок Ель чувствует угрозу импичмента из-за коррупционных скандалов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Южной Кореи запретил работу парламента на время военного положения
Президент Южной Кореи запретил работу парламента на время военного положения Фото:
новость из сюжета
Южная Корея ввела военное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел военное положение в стране по ряду причин, но прежде всего, из-за реальной угрозы импичмента после коррупционных скандалов. Об этом сообщил URA.RU заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов.

«В последние дни в Южной Корее не произошло ничего нового, но обострение ситуации налицо. Президент чувствует угрозу импичмента [поэтому ввел военное положение]», — заявил Воронцов в беседе с корреспондентом URA.RU. По мнению эксперта, Юн Сок Ель столкнулся с угрозой импичмента на фоне расследования коррупционных скандалов, связанных с его супругой, и требований об отставке со стороны университетов и общественных организаций. Он подчеркнул, что в ответ на это он вводит военное положение, ограничивая работу парламента и политических партий, а также контролируя СМИ.

Воронцов также отметил, что действия президента противоречат демократическим принципам и напоминают методы военной диктатуры, которые существовали в Южной Корее после войны с КНДР. Эксперт напомнил о периоде демократизации страны с начала 90-х годов и выразил опасения, что текущая ситуация может поставить под угрозу эти достижения.

Юн Сок Ель объявил 3 декабря о введении военного положения в республике. По его словам, эта мера была принята в целях защиты конституционного порядка из-за угрозы северокорейских коммунистических сил. Об этом он сообщил в своем телеобращении.

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел военное положение в стране по ряду причин, но прежде всего, из-за реальной угрозы импичмента после коррупционных скандалов. Об этом сообщил URA.RU заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. «В последние дни в Южной Корее не произошло ничего нового, но обострение ситуации налицо. Президент чувствует угрозу импичмента [поэтому ввел военное положение]», — заявил Воронцов в беседе с корреспондентом URA.RU. По мнению эксперта, Юн Сок Ель столкнулся с угрозой импичмента на фоне расследования коррупционных скандалов, связанных с его супругой, и требований об отставке со стороны университетов и общественных организаций. Он подчеркнул, что в ответ на это он вводит военное положение, ограничивая работу парламента и политических партий, а также контролируя СМИ. Воронцов также отметил, что действия президента противоречат демократическим принципам и напоминают методы военной диктатуры, которые существовали в Южной Корее после войны с КНДР. Эксперт напомнил о периоде демократизации страны с начала 90-х годов и выразил опасения, что текущая ситуация может поставить под угрозу эти достижения. Юн Сок Ель объявил 3 декабря о введении военного положения в республике. По его словам, эта мера была принята в целях защиты конституционного порядка из-за угрозы северокорейских коммунистических сил. Об этом он сообщил в своем телеобращении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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