В Якутии упал астероид. Видео

03 декабря 2024 в 21:29 Размер текста - 17 +

Астероид пролетел над территорией Якутии Фото: NASA/Global Look Press В республике Якутия (Саха) упал астероид. Очевидцы засняли произошедшее на видео. Новость по теме Где и когда на Россию упадет опасный астероид. Инфографика На кадрах видно, как над ночным небом пролетает яркая вспышка. Перед приземлением она ярко вспыхнула, а затем затухла. Об этом сообщает «Главмедиа» в своем telegram-канале, публикуя соответствующие кадры от очевидцев. До этого сообщалось, что осколки астероида упадут в Якутии. О космическом явлении, приближающемся к Земле, писали еще утром. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В республике Якутия (Саха) упал астероид. Очевидцы засняли произошедшее на видео. На кадрах видно, как над ночным небом пролетает яркая вспышка. Перед приземлением она ярко вспыхнула, а затем затухла. Об этом сообщает «Главмедиа» в своем telegram-канале, публикуя соответствующие кадры от очевидцев. До этого сообщалось, что осколки астероида упадут в Якутии. О космическом явлении, приближающемся к Земле, писали еще утром.