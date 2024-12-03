В Якутии упал астероид. Видео

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Астероид пролетел над территорией Якутии Фото:

В республике Якутия (Саха) упал астероид. Очевидцы засняли произошедшее на видео.

Новость по теме
Где и когда на Россию упадет опасный астероид. Инфографика

На кадрах видно, как над ночным небом пролетает яркая вспышка. Перед приземлением она ярко вспыхнула, а затем затухла. Об этом сообщает «Главмедиа» в своем telegram-канале, публикуя соответствующие кадры от очевидцев.

До этого сообщалось, что осколки астероида упадут в Якутии. О космическом явлении, приближающемся к Земле, писали еще утром.

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В республике Якутия (Саха) упал астероид. Очевидцы засняли произошедшее на видео. На кадрах видно, как над ночным небом пролетает яркая вспышка. Перед приземлением она ярко вспыхнула, а затем затухла. Об этом сообщает «Главмедиа» в своем telegram-канале, публикуя соответствующие кадры от очевидцев. До этого сообщалось, что осколки астероида упадут в Якутии. О космическом явлении, приближающемся к Земле, писали еще утром.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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