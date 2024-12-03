Астероид пролетел над территорией Якутии
В республике Якутия (Саха) упал астероид. Очевидцы засняли произошедшее на видео.
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На кадрах видно, как над ночным небом пролетает яркая вспышка. Перед приземлением она ярко вспыхнула, а затем затухла. Об этом сообщает «Главмедиа» в своем telegram-канале, публикуя соответствующие кадры от очевидцев.
До этого сообщалось, что осколки астероида упадут в Якутии. О космическом явлении, приближающемся к Земле, писали еще утром.
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