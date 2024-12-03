Востоковед предсказал, что будет дальше с Южной Кореей

Южной Корее следует готовиться к серьезным протестам после введения президентом Юн Сок Елем военного положения. Об этом сообщил URA.RU заведующий отделом Кореи и Монголии института востоковедения Российской академии наук Александр Воронцов. По его словам, эти протесты могут быть жестко подавлены армией и сотрудниками полиции.
«О военном положении, так сказать, армия и полиция могут эти протесты жестко подавлять. Посмотрим, что будет, но протесты, конечно, будут и протесты очень серьезные, в этом не приходится сомневаться», — отметил Воронцов в беседе с корреспондентом URA.RU. По словам эксперта, будущее протестов и их возможное подавление окажут значительное влияние на политическую стабильность в стране, так как южнокорейский народ, пропитанный демократическими традициями, вряд ли сможет смириться с действиями, которые угнетают их права. Он также выразил озабоченность по поводу лояльности силовых структур к действующему президенту и его политике.
Ранее Воронцов заявил, что Юн Сок Ель ввел военное положения из-за реальной угрозы импичмента на фоне коррупционных скандалов, связанных с его женой. В том числе, на это повлияли требования об отставке со стороны университетов и общественных организаций.
Президент Южной Кореи экстренно объявил военное положение 3 декабря. Он заявил, что это необходимо для защиты от КНДР. После этого на территории страны начались протесты. Также стало известно о въезде на территорию Сеула военной техники. Более подробно — в онлайн-трансляции URA.RU.
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