Сотни силовиков против тысяч митингующих: обстановка в Корее после введения военного положения. Фоторепортаж

В Южной Корее проходят массовые протесты после введения военного положения
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Возле правительственного здания в Сеуле собрались около тысячи гражданских
Возле правительственного здания в Сеуле собрались около тысячи гражданских Фото:
новость из сюжета
Южная Корея ввела военное положение

Вечером 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел в стране военное положение. Этим решением он спровоцировал народ, после чего в столичном Сеуле начались массовые протесты. В связи с решением южнокорейского лидера в город начали стягиваться военные. URA.RU рассказывает о событии в формате фоторепортажа.

В настоящий момент президента Юн Сок Ель призывают немедленно отменить военное положение и уйти в отставку. Причем журналисты писали, что еще до того, как тот ввел в стране чрезвычайное положение, против него пытались провести процедуру импичмента. Сам глава страны заявлял, что его решение связано с опасностью, которую якобы представляет собой Северная Корея. 

В настоящий момент командующим за военным положением в стране назначен начальник штаба Сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су. В стране также ввели положение, согласно которому в стране запрещены митинги. Под контроль также взяты СМИ.

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Вечером 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел в стране военное положение. Этим решением он спровоцировал народ, после чего в столичном Сеуле начались массовые протесты. В связи с решением южнокорейского лидера в город начали стягиваться военные. URA.RU рассказывает о событии в формате фоторепортажа. В настоящий момент президента Юн Сок Ель призывают немедленно отменить военное положение и уйти в отставку. Причем журналисты писали, что еще до того, как тот ввел в стране чрезвычайное положение, против него пытались провести процедуру импичмента. Сам глава страны заявлял, что его решение связано с опасностью, которую якобы представляет собой Северная Корея.  В настоящий момент командующим за военным положением в стране назначен начальник штаба Сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су. В стране также ввели положение, согласно которому в стране запрещены митинги. Под контроль также взяты СМИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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