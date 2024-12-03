Вечером 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел в стране военное положение. Этим решением он спровоцировал народ, после чего в столичном Сеуле начались массовые протесты. В связи с решением южнокорейского лидера в город начали стягиваться военные. URA.RU рассказывает о событии в формате фоторепортажа.
В настоящий момент президента Юн Сок Ель призывают немедленно отменить военное положение и уйти в отставку. Причем журналисты писали, что еще до того, как тот ввел в стране чрезвычайное положение, против него пытались провести процедуру импичмента. Сам глава страны заявлял, что его решение связано с опасностью, которую якобы представляет собой Северная Корея.
В настоящий момент командующим за военным положением в стране назначен начальник штаба Сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су. В стране также ввели положение, согласно которому в стране запрещены митинги. Под контроль также взяты СМИ.
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