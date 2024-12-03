Кремль отреагировал на введение военного положения в Южной Корее

Массовые митинги после введения военного положения в Южной Корее — тревожная ситуация. С такой оценкой выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что в Кремле внимательно наблюдают за происходящем.
«Ситуация тревожная. Внимательно наблюдаем», — сказал Песков по поводу реакции на мятеж в беседе с «Интерфаксом».
Протесты в Южной Корее начались вечером 3 декабря. Президент Юн Сок Ель ввел в стране военное положение. Сам он объяснил такое решение тем, что Корее нужно искоренить силы КНДР. URA.RU ведет прямую трансляцию по происшествию.
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