Датский Saxo Bank выпустил свои знаменитые «шокирующие прогнозы» на 2025 год

Saxo Bank: мировая экономика рискует столкнуться с шоком в 2025 году
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Криптовалюты рискуют получить большее влияние на фоне американской политики, заявили аналитики
Криптовалюты рискуют получить большее влияние на фоне американской политики, заявили аналитики Фото:

Датский Saxo Bank, известный своими провокационными и нестандартными прогнозами, представил ряд «шокирующих» предсказаний на 2025 год. Следующий год, согласно мнению аналитиков финансовой организации, рискует быть связан с «мощной волной», которая накроет мировые рынки.

«Шокирующие предсказания точно не являются новостями и не являются точными новостями. По крайней мере пока»,— отметил директор по макростратегическим прогнозам Saxo Bank Джон Харди, слова которого приводит «Коммерсант».

Так, предполагается, что изменения в торговой политике США приведут к ослаблению доллара на 20% по отношению к основным валютам и на 30% по отношению к золоту. Также аналитику ждут значительный рост рынка криптовалют до $10 трлн.

Ожидается также, что Китай введет стимулирующие меры на сумму 50 трлн юаней, направленные на прямую поддержку потребителей через цифровой юань. А страны ОПЕК потеряют влияние из-за роста популярности электромобилей.

Реализация этих прогнозов может привести к значительным изменениям в глобальной экономике. Ослабление доллара может усилить инфляционные процессы в США, но также может стимулировать экспорт. Рост криптовалют может ускорить процесс децентрализации финансовых операций. Отход от традиционных энергоносителей к электромобилям и возобновляемым источникам энергии изменит геополитическую карту мира, возможно уменьшив зависимость от стран-экспортеров нефти.

Минфин США 21 ноября объявил о введении санкций против Газпромбанка, БКС-банка, Центрокредита и других кредитных организаций. На фоне этого банки КНР на фоне ограничили транзакции с Россией.

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Датский Saxo Bank, известный своими провокационными и нестандартными прогнозами, представил ряд «шокирующих» предсказаний на 2025 год. Следующий год, согласно мнению аналитиков финансовой организации, рискует быть связан с «мощной волной», которая накроет мировые рынки. «Шокирующие предсказания точно не являются новостями и не являются точными новостями. По крайней мере пока»,— отметил директор по макростратегическим прогнозам Saxo Bank Джон Харди, слова которого приводит «Коммерсант». Так, предполагается, что изменения в торговой политике США приведут к ослаблению доллара на 20% по отношению к основным валютам и на 30% по отношению к золоту. Также аналитику ждут значительный рост рынка криптовалют до $10 трлн. Ожидается также, что Китай введет стимулирующие меры на сумму 50 трлн юаней, направленные на прямую поддержку потребителей через цифровой юань. А страны ОПЕК потеряют влияние из-за роста популярности электромобилей. Реализация этих прогнозов может привести к значительным изменениям в глобальной экономике. Ослабление доллара может усилить инфляционные процессы в США, но также может стимулировать экспорт. Рост криптовалют может ускорить процесс децентрализации финансовых операций. Отход от традиционных энергоносителей к электромобилям и возобновляемым источникам энергии изменит геополитическую карту мира, возможно уменьшив зависимость от стран-экспортеров нефти. Минфин США 21 ноября объявил о введении санкций против Газпромбанка, БКС-банка, Центрокредита и других кредитных организаций. На фоне этого банки КНР на фоне ограничили транзакции с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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