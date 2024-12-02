Китайские банки отказались работать с российскими из-за санкций США

Китайские банки стали отказываться работать с кредитными организациями из России, которые попали под ноябрьские санкции США. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
«Пока есть первые кейсы, например прекратил прием платежей Bank of China. Китайские партнеры опасаются, что нарушение новых сейчас рестрикций может дорого обойтись — организации рискуют попасть под вторичные санкции», — сообщают «Известия».
Минфин США 21 ноября объявил о введении санкций против Газпромбанка, БКС-банка, Центрокредита и других кредитных организаций. Также, под ограничения попали и первые зампреды Центробанка (ЦБ) РФ Владимир Чистюхин, и Дмитрий Тулин, а также главы департаментов ЦБ.
После введения санкций карты UnionPay Газпромбанка перестали работать на территории Турции, Китая и Греции и еще нескольких стран. В связи с этим «Газпромбанк» предупредил клиентов о возможных проблемах с картами UnionPay за границей.
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