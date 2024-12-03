03 декабря 2024

CNN: администрацию США застиг врасплох мятеж в Южной Корее

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Президента США Джо Байдена «только проинформировали» о случившемся.
Президента США Джо Байдена «только проинформировали» о случившемся. Фото:

Администрация США серьезно обеспокоена мятежом в Южной Корее. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.

«Мы серьезно обеспокоены тем, что мы наблюдаем», — сказал собеседник CNN. Президент США Джо Байден в свою очередь заявил, что его только проинформировали о случившемся.

В обновленном заявлении представителя Совета национальной безопасности сообщается, что администрация Байдена «не была уведомлена заранее» об объявлении президентом военного положения.

Вечером 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел в стране военное положение. Этим решением он спровоцировал народ, после чего в столичном Сеуле начались массовые протесты. В связи с решением южнокорейского лидера в город начали стягиваться военные.

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Администрация США серьезно обеспокоена мятежом в Южной Корее. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации. «Мы серьезно обеспокоены тем, что мы наблюдаем», — сказал собеседник CNN. Президент США Джо Байден в свою очередь заявил, что его только проинформировали о случившемся. В обновленном заявлении представителя Совета национальной безопасности сообщается, что администрация Байдена «не была уведомлена заранее» об объявлении президентом военного положения. Вечером 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел в стране военное положение. Этим решением он спровоцировал народ, после чего в столичном Сеуле начались массовые протесты. В связи с решением южнокорейского лидера в город начали стягиваться военные.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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