Администрация США серьезно обеспокоена мятежом в Южной Корее. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.
«Мы серьезно обеспокоены тем, что мы наблюдаем», — сказал собеседник CNN. Президент США Джо Байден в свою очередь заявил, что его только проинформировали о случившемся.
В обновленном заявлении представителя Совета национальной безопасности сообщается, что администрация Байдена «не была уведомлена заранее» об объявлении президентом военного положения.
Вечером 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел в стране военное положение. Этим решением он спровоцировал народ, после чего в столичном Сеуле начались массовые протесты. В связи с решением южнокорейского лидера в город начали стягиваться военные.
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