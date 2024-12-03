Датский Saxo Bank предрек глобальную перестройку экономики: почему к организации прислушиваются

Датский Saxo Bank опубликовал свои знаменитые «шокирующие предсказания», которые на этот раз коснутся 2025 года. Они затрагивают маловероятные и недооцениваемые события, из-за которых, однако, «мировые рынки может накрыть мощной волной». Подробнее о том, чем известна датская финансовая организация — в материале URA.RU.
Что такое Saxo Bank
Saxo Bank — это крупнейший датский инвестиционный банк, основанный в 1992 году, который специализируется на онлайн торговле и инвестициях через свою собственную платформу SaxoTrader. Банк предлагает широкий спектр финансовых инструментов, включая валюты, акции, облигации, деривативы и доверительное управление.
Через программу White Label Partnership, Saxo Bank расширяет свое влияние, предоставляя другим финансовым учреждениям возможность использовать его торговую платформу под собственной маркой. Это позволяет банку обслуживать клиентов в более чем 177 странах мира.
Философия и корпоративная культура
Философия банка во многом основывается на философии объективизма, созданной Айн Рэнд — американской писательницей российского происхождения. Её книга «Атлант расправил плечи» явилась источником вдохновения для создания 7 заповедей банка: рациональность, независимость, порядочность, справедливость, откровенность, продуктивность и гордость.
Глобальное присутствие
Помимо штаб-квартиры в Копенгагене Saxo Bank имеет офисы по всему миру, включая Австралию, Великобританию, Китай и Россию. Это дает банку возможность эффективно работать на различных рынках и удовлетворять потребности международной клиентуры.
«Шокирующие предсказания»
Одной из уникальных особенностей Saxo Bank является публикация ежегодных «шокирующих предсказаний». Эти прогнозы часто представляют собой экстремальные сценарии, которые могут существенно повлиять на мировые рынки. Например, прогноз на 2024 год включает значительное повышение цен на нефть и потенциальные изменения в спортивном и политическом ландшафте.
Влияние на финансовые рынки
Хотя «шокирующие предсказания» Saxo Bank не всегда сбываются, они способствуют стимулированию дискуссий и анализа среди инвесторов и аналитиков. Это может влиять на рыночные настроения и инвестиционные стратегии, особенно в краткосрочной перспективе. Saxo Bank играет значительную роль на мировой финансовой арене не только как поставщик торговых услуг, но и как мыслительный центр, способствующий более глубокому пониманию потенциальных рыночных трендов и событий.
Какие прогнозы дал банк на 2025 год
Касательно следующего года банк предположил, что изменения в торговой политике США приведут к ослаблению доллара на 20% по отношению к основным валютам и на 30% по отношению к золоту. Также аналитики ждут значительный рост рынка криптовалют.
Ожидается, что Китай введет стимулирующие меры на сумму 50 трлн юаней, направленные на прямую поддержку потребителей через цифровой юань, а страны ОПЕК потеряют влияние из-за роста популярности электромобилей. Реализация этих прогнозов может привести к значительным изменениям в глобальной экономике.
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