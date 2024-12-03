Экс-депутат гордумы и оппозиционер Яков Сидоров не прошел конкурс на выборы мэра Кургана из-за недостаточного количества баллов. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, связанные с местными властями.
«Сидоров набрал 32 балла. Этого оказалось недостаточно для регистрации кандидата», — сообщили инсайдеры.
Сам Яков Сидоров в беседе с URA.RU отказался от комментариев. Он предложил адресовать все вопросы конкурсной комиссии.
Сообщалось, что в Кургане состоялся конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. По его итогам за пост будут бороться врип мэра Антон Науменко и секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Жуковский. В гордуме сообщали, что Сидоров, являвшийся третьим кандидатом, не прошел конкурс.
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Экс-депутат гордумы и оппозиционер Яков Сидоров не прошел конкурс на выборы мэра Кургана из-за недостаточного количества баллов. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, связанные с местными властями. «Сидоров набрал 32 балла. Этого оказалось недостаточно для регистрации кандидата», — сообщили инсайдеры. Сам Яков Сидоров в беседе с URA.RU отказался от комментариев. Он предложил адресовать все вопросы конкурсной комиссии. Сообщалось, что в Кургане состоялся конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. По его итогам за пост будут бороться врип мэра Антон Науменко и секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Жуковский. В гордуме сообщали, что Сидоров, являвшийся третьим кандидатом, не прошел конкурс.