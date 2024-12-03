Курганский оппозиционер Сидоров не прошел на выборы мэра из-за нехватки баллов. Инсайд

04 декабря 2024 в 00:21 Размер текста - 17 +

Яков Сидоров набрал 32 балла, чего оказалось недостаточно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Конкурс на пост мэра Кургана Экс-депутат гордумы и оппозиционер Яков Сидоров не прошел конкурс на выборы мэра Кургана из-за недостаточного количества баллов. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, связанные с местными властями. «Сидоров набрал 32 балла. Этого оказалось недостаточно для регистрации кандидата», — сообщили инсайдеры. Сам Яков Сидоров в беседе с URA.RU отказался от комментариев. Он предложил адресовать все вопросы конкурсной комиссии. Сообщалось, что в Кургане состоялся конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. По его итогам за пост будут бороться врип мэра Антон Науменко и секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Жуковский. В гордуме сообщали, что Сидоров, являвшийся третьим кандидатом, не прошел конкурс. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-депутат гордумы и оппозиционер Яков Сидоров не прошел конкурс на выборы мэра Кургана из-за недостаточного количества баллов. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, связанные с местными властями. «Сидоров набрал 32 балла. Этого оказалось недостаточно для регистрации кандидата», — сообщили инсайдеры. Сам Яков Сидоров в беседе с URA.RU отказался от комментариев. Он предложил адресовать все вопросы конкурсной комиссии. Сообщалось, что в Кургане состоялся конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. По его итогам за пост будут бороться врип мэра Антон Науменко и секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Жуковский. В гордуме сообщали, что Сидоров, являвшийся третьим кандидатом, не прошел конкурс.