03 декабря 2024

Курганский оппозиционер Сидоров не прошел на выборы мэра из-за нехватки баллов. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание фракции КПРФ в городской думе. Курган, сидоров яков, портрет
Яков Сидоров набрал 32 балла, чего оказалось недостаточно Фото:
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Конкурс на пост мэра Кургана

Экс-депутат гордумы и оппозиционер Яков Сидоров не прошел конкурс на выборы мэра Кургана из-за недостаточного количества баллов. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, связанные с местными властями.

«Сидоров набрал 32 балла. Этого оказалось недостаточно для регистрации кандидата», — сообщили инсайдеры.

Сам Яков Сидоров в беседе с URA.RU отказался от комментариев. Он предложил адресовать все вопросы конкурсной комиссии.

Сообщалось, что в Кургане состоялся конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. По его итогам за пост будут бороться врип мэра Антон Науменко и секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Жуковский. В гордуме сообщали, что Сидоров, являвшийся третьим кандидатом, не прошел конкурс.

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Экс-депутат гордумы и оппозиционер Яков Сидоров не прошел конкурс на выборы мэра Кургана из-за недостаточного количества баллов. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, связанные с местными властями. «Сидоров набрал 32 балла. Этого оказалось недостаточно для регистрации кандидата», — сообщили инсайдеры. Сам Яков Сидоров в беседе с URA.RU отказался от комментариев. Он предложил адресовать все вопросы конкурсной комиссии. Сообщалось, что в Кургане состоялся конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. По его итогам за пост будут бороться врип мэра Антон Науменко и секретарь местного отделения «Единой России» Дмитрий Жуковский. В гордуме сообщали, что Сидоров, являвшийся третьим кандидатом, не прошел конкурс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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