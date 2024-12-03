03 декабря 2024

В Южной Корее задержали лидера оппозиции Ли Чжэ Мена

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Еще двух политиков задержали в офисе Ли Чжэ Мена
Еще двух политиков задержали в офисе Ли Чжэ Мена Фото:

Лидера оппозиции, председателя либеральной «Демократической партии» Ли Чжэ Мена задержали в Южной Корее. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство KBS.

«Военные вторглись в офис представителя Ли Джэ Мена. Подтверждение ареста и попыток задержания», — говорится в сообщении. Также в материале добавили, что были задержаны председатель партии «Сила народа» Хан Дон Хун и член либеральной «Демократической партии» Кореи У Вон Сика.

Вечером 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел в стране военное положение. Этим решением он спровоцировал народ, после чего в столичном Сеуле начались массовые протесты. В связи с решением южнокорейского лидера в город начали стягиваться военные.

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Лидера оппозиции, председателя либеральной «Демократической партии» Ли Чжэ Мена задержали в Южной Корее. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство KBS. «Военные вторглись в офис представителя Ли Джэ Мена. Подтверждение ареста и попыток задержания», — говорится в сообщении. Также в материале добавили, что были задержаны председатель партии «Сила народа» Хан Дон Хун и член либеральной «Демократической партии» Кореи У Вон Сика. Вечером 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел в стране военное положение. Этим решением он спровоцировал народ, после чего в столичном Сеуле начались массовые протесты. В связи с решением южнокорейского лидера в город начали стягиваться военные.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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