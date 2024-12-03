В Южной Корее задержали лидера оппозиции Ли Чжэ Мена

Лидера оппозиции, председателя либеральной «Демократической партии» Ли Чжэ Мена задержали в Южной Корее. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство KBS.
«Военные вторглись в офис представителя Ли Джэ Мена. Подтверждение ареста и попыток задержания», — говорится в сообщении. Также в материале добавили, что были задержаны председатель партии «Сила народа» Хан Дон Хун и член либеральной «Демократической партии» Кореи У Вон Сика.
Вечером 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел в стране военное положение. Этим решением он спровоцировал народ, после чего в столичном Сеуле начались массовые протесты. В связи с решением южнокорейского лидера в город начали стягиваться военные.
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