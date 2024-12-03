В Южной Корее приняли окончательное решение по военному положению

В Южной Корее отменили военное положение

04 декабря 2024 в 01:17 Размер текста - 17 +

Президент принял требование Национального собрания Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Южная Корея ввела военное положение Президент Южной Кореи Юн Сок Ель принял решение отменить военное положение 4 декабря. Об этом сообщает южнокорейское издание KBS. «Мы немедленно отменим военное положение, приняв требования Национального собрания. Мы созвали заседание кабинета министров, но поскольку сейчас раннее утро, собрание еще не собрано», — цитирует KBS президента. Вечером 3 декабря Юн Сок Ель ввел в стране военное положение. Этим решением он спровоцировал народ, после чего в столичном Сеуле начались массовые протесты. URA.RU вело прямую трансляцию по происшествию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель принял решение отменить военное положение 4 декабря. Об этом сообщает южнокорейское издание KBS. «Мы немедленно отменим военное положение, приняв требования Национального собрания. Мы созвали заседание кабинета министров, но поскольку сейчас раннее утро, собрание еще не собрано», — цитирует KBS президента. Вечером 3 декабря Юн Сок Ель ввел в стране военное положение. Этим решением он спровоцировал народ, после чего в столичном Сеуле начались массовые протесты. URA.RU вело прямую трансляцию по происшествию.