03 декабря 2024

В Южной Корее приняли окончательное решение по военному положению

В Южной Корее отменили военное положение
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Петербургский международный экономический форум ПМЭФ 2016. Третий день. Санкт-Петербург, флаг южной кореи
Президент принял требование Национального собрания Фото:
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Южная Корея ввела военное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель принял решение отменить военное положение 4 декабря. Об этом сообщает южнокорейское издание KBS.

«Мы немедленно отменим военное положение, приняв требования Национального собрания. Мы созвали заседание кабинета министров, но поскольку сейчас раннее утро, собрание еще не собрано», — цитирует KBS президента.

Вечером 3 декабря Юн Сок Ель ввел в стране военное положение. Этим решением он спровоцировал народ, после чего в столичном Сеуле начались массовые протесты. URA.RU вело прямую трансляцию по происшествию.

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ель принял решение отменить военное положение 4 декабря. Об этом сообщает южнокорейское издание KBS. «Мы немедленно отменим военное положение, приняв требования Национального собрания. Мы созвали заседание кабинета министров, но поскольку сейчас раннее утро, собрание еще не собрано», — цитирует KBS президента. Вечером 3 декабря Юн Сок Ель ввел в стране военное положение. Этим решением он спровоцировал народ, после чего в столичном Сеуле начались массовые протесты. URA.RU вело прямую трансляцию по происшествию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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