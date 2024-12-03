В Южной Корее приняли окончательное решение по военному положению

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель принял решение отменить военное положение 4 декабря. Об этом сообщает южнокорейское издание KBS.
«Мы немедленно отменим военное положение, приняв требования Национального собрания. Мы созвали заседание кабинета министров, но поскольку сейчас раннее утро, собрание еще не собрано», — цитирует KBS президента.
Вечером 3 декабря Юн Сок Ель ввел в стране военное положение. Этим решением он спровоцировал народ, после чего в столичном Сеуле начались массовые протесты. URA.RU вело прямую трансляцию по происшествию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.