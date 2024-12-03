03 декабря 2024

В Новороссийске прогремели взрывы на фоне работы ПВО

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РЛС на Херсонском направлении. Мелитополь, военная техника, война, пво, рлс, радиолокационноая станция
В Краснодарском крае активирована ПВО (архивное фото) Фото:

В Новороссийске раздались нескольких взрывов, активирована система противовоздушной обороны. О ее готовности в telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

«Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — заявил Кравченко. Глава города также призвал жителей не находиться на открытом пространстве и запретил публикацию в социальных сетях фото и видео работы ПВО.

По информации издания «Московский комсомолец», в Новороссийске было слышно как минимум два взрыва. Эти данные поступили от очевидцев, находящихся в городе.

Как сообщало URA.RU ранее, силы противовоздушной обороны Минобороны РФ обнаружили и уничтожили пять вражеских беспилотных летательных аппаратов над Брянской областью. Пострадавших и разрушений не было.

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В Новороссийске раздались нескольких взрывов, активирована система противовоздушной обороны. О ее готовности в telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко. «Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — заявил Кравченко. Глава города также призвал жителей не находиться на открытом пространстве и запретил публикацию в социальных сетях фото и видео работы ПВО. По информации издания «Московский комсомолец», в Новороссийске было слышно как минимум два взрыва. Эти данные поступили от очевидцев, находящихся в городе. Как сообщало URA.RU ранее, силы противовоздушной обороны Минобороны РФ обнаружили и уничтожили пять вражеских беспилотных летательных аппаратов над Брянской областью. Пострадавших и разрушений не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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