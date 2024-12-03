В Новороссийске прогремели взрывы на фоне работы ПВО

04 декабря 2024 в 04:07 Размер текста - 17 +

В Краснодарском крае активирована ПВО (архивное фото) Фото: Сергей Венявский © URA.RU В Новороссийске раздались нескольких взрывов, активирована система противовоздушной обороны. О ее готовности в telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко. «Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — заявил Кравченко. Глава города также призвал жителей не находиться на открытом пространстве и запретил публикацию в социальных сетях фото и видео работы ПВО. По информации издания «Московский комсомолец», в Новороссийске было слышно как минимум два взрыва. Эти данные поступили от очевидцев, находящихся в городе. Как сообщало URA.RU ранее, силы противовоздушной обороны Минобороны РФ обнаружили и уничтожили пять вражеских беспилотных летательных аппаратов над Брянской областью. Пострадавших и разрушений не было. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новороссийске раздались нескольких взрывов, активирована система противовоздушной обороны. О ее готовности в telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко. «Все службы приведены в состояние боевой готовности. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — заявил Кравченко. Глава города также призвал жителей не находиться на открытом пространстве и запретил публикацию в социальных сетях фото и видео работы ПВО. По информации издания «Московский комсомолец», в Новороссийске было слышно как минимум два взрыва. Эти данные поступили от очевидцев, находящихся в городе. Как сообщало URA.RU ранее, силы противовоздушной обороны Минобороны РФ обнаружили и уничтожили пять вражеских беспилотных летательных аппаратов над Брянской областью. Пострадавших и разрушений не было.