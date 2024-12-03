03 декабря 2024

YTN: главная оппозиционная партия поставила ультиматум лидеру Южной Кореи

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В Южной Корее после массовых протестов требуют отставки президента
В Южной Корее после массовых протестов требуют отставки президента Фото:
новость из сюжета
Южная Корея ввела военное положение

Главная оппозиционная партия в Южной Корее потребовала отставки президента, иначе она начнет процедуру импичмента. Об этом сообщает YTN.

«Демпартия заявила, что если президент Юн Сок Ёль немедленно не уйдет в отставку, она начнет процедуру импичмента. Это будет соответствовать воле народа», — сказано в сообщении телеканала. 

Вечером 3 декабря президент Южной Кореи ввел военное положение. Этим решением он спровоцировал народ на митинги, которые разрослись до массовых протестов в столице. В связи с решением южнокорейского лидера в город начали стягиваться военные. Подробнее о происходящем — в сюжете URA.RU.

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Главная оппозиционная партия в Южной Корее потребовала отставки президента, иначе она начнет процедуру импичмента. Об этом сообщает YTN. «Демпартия заявила, что если президент Юн Сок Ёль немедленно не уйдет в отставку, она начнет процедуру импичмента. Это будет соответствовать воле народа», — сказано в сообщении телеканала.  Вечером 3 декабря президент Южной Кореи ввел военное положение. Этим решением он спровоцировал народ на митинги, которые разрослись до массовых протестов в столице. В связи с решением южнокорейского лидера в город начали стягиваться военные. Подробнее о происходящем — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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