YTN: главная оппозиционная партия поставила ультиматум лидеру Южной Кореи

Главная оппозиционная партия в Южной Корее потребовала отставки президента, иначе она начнет процедуру импичмента. Об этом сообщает YTN.
«Демпартия заявила, что если президент Юн Сок Ёль немедленно не уйдет в отставку, она начнет процедуру импичмента. Это будет соответствовать воле народа», — сказано в сообщении телеканала.
Вечером 3 декабря президент Южной Кореи ввел военное положение. Этим решением он спровоцировал народ на митинги, которые разрослись до массовых протестов в столице. В связи с решением южнокорейского лидера в город начали стягиваться военные. Подробнее о происходящем — в сюжете URA.RU.
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