В половине регионов России пациенты с редкими болезнями судились из-за лекарств

Пациенты с редкими заболеваниями из 43 регионов из 85 (без учета ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей) добивались, положенных по закону препаратов, через суды в 2023-2024 гг. Об этом говорится в анализе судебной практики подготовленного членом экспертного совета Госдумы по охране здоровья по орфанным (редким) заболеваниям Натальей Смирновой.
«Всего за 1,5 года судами первой, апелляционной и кассационной инстанции рассмотрено 146 дел. Из них в 2023 г. — 103 дела, в первом полугодии 2024 г. — 43 дела. При этом 76% судебных исков были удовлетворены, а 23% — удовлетворены частично. Всего в 1% дел суд отказал пациентам, говорится в исследовании», — цитируют исследование «Ведомости».
Отмечается, что 76% дел составляли иски по взрослым пациентам. Ранее сообщалось, что пациенты с редкими (орфанными) заболеваниями получат деньги на оплату лекарственного обеспечения из федерального бюджета. Эта мера будет использована, если у региона не будет хватать финансирования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.