03 декабря 2024

В половине регионов России пациенты с редкими болезнями судились из-за лекарств

© Служба новостей «URA.RU»
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Только в 1% случаев суды не удовлетворили иски
Только в 1% случаев суды не удовлетворили иски Фото:

Пациенты с редкими заболеваниями из 43 регионов из 85 (без учета ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей) добивались, положенных по закону препаратов, через суды в 2023-2024 гг. Об этом говорится в анализе судебной практики подготовленного членом экспертного совета Госдумы по охране здоровья по орфанным (редким) заболеваниям Натальей Смирновой.

«Всего за 1,5 года судами первой, апелляционной и кассационной инстанции рассмотрено 146 дел. Из них в 2023 г. — 103 дела, в первом полугодии 2024 г. — 43 дела. При этом 76% судебных исков были удовлетворены, а 23% — удовлетворены частично. Всего в 1% дел суд отказал пациентам, говорится в исследовании», — цитируют исследование «Ведомости».

Отмечается, что 76% дел составляли иски по взрослым пациентам. Ранее сообщалось, что пациенты с редкими (орфанными) заболеваниями получат деньги на оплату лекарственного обеспечения из федерального бюджета. Эта мера будет использована,  если у региона не будет хватать финансирования. 

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Пациенты с редкими заболеваниями из 43 регионов из 85 (без учета ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей) добивались, положенных по закону препаратов, через суды в 2023-2024 гг. Об этом говорится в анализе судебной практики подготовленного членом экспертного совета Госдумы по охране здоровья по орфанным (редким) заболеваниям Натальей Смирновой. «Всего за 1,5 года судами первой, апелляционной и кассационной инстанции рассмотрено 146 дел. Из них в 2023 г. — 103 дела, в первом полугодии 2024 г. — 43 дела. При этом 76% судебных исков были удовлетворены, а 23% — удовлетворены частично. Всего в 1% дел суд отказал пациентам, говорится в исследовании», — цитируют исследование «Ведомости». Отмечается, что 76% дел составляли иски по взрослым пациентам. Ранее сообщалось, что пациенты с редкими (орфанными) заболеваниями получат деньги на оплату лекарственного обеспечения из федерального бюджета. Эта мера будет использована,  если у региона не будет хватать финансирования. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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