03 декабря 2024

Минпромторг предложил допускать к тяжелому производству с 16 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Подростков могут допускать к производству при подтверждении безопасности труда
Подростков могут допускать к производству при подтверждении безопасности труда Фото:

Минпромторг предлагает допустить 16-летних к некоторым видам тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда. Об этом сообщается в списке ответов ведомства депутатам Госдумы РФ.

«Представляется необходимым внести изменения в статью 265 ТК РФ, что работодатель может принимать решение о применении труда лиц старше 16, но моложе 18 лет на тяжелых работах. при условии создания безопасных условий труда. Условия должны быть подтверждены результатами аттестации рабочих мест, и при положительном заключении государственной экспертизы условий труда и службы госсанэпиднадзора субъекта РФ», — сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Внесение подобных изменений позволит подросткам проходить практику на опасных производствах. Данное предложение возникло на фоне значительного дефицита кадров. С начала 2023 года, по данным проведенного Центробанком мониторинга предприятий, зафиксирована самая низкая за последние 25 лет обеспеченность рабочими кадрами.

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Минпромторг предлагает допустить 16-летних к некоторым видам тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда. Об этом сообщается в списке ответов ведомства депутатам Госдумы РФ. «Представляется необходимым внести изменения в статью 265 ТК РФ, что работодатель может принимать решение о применении труда лиц старше 16, но моложе 18 лет на тяжелых работах. при условии создания безопасных условий труда. Условия должны быть подтверждены результатами аттестации рабочих мест, и при положительном заключении государственной экспертизы условий труда и службы госсанэпиднадзора субъекта РФ», — сообщает ТАСС со ссылкой на документ. Внесение подобных изменений позволит подросткам проходить практику на опасных производствах. Данное предложение возникло на фоне значительного дефицита кадров. С начала 2023 года, по данным проведенного Центробанком мониторинга предприятий, зафиксирована самая низкая за последние 25 лет обеспеченность рабочими кадрами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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