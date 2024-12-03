Минпромторг предложил допускать к тяжелому производству с 16 лет

Минпромторг предлагает допустить 16-летних к некоторым видам тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда. Об этом сообщается в списке ответов ведомства депутатам Госдумы РФ.
«Представляется необходимым внести изменения в статью 265 ТК РФ, что работодатель может принимать решение о применении труда лиц старше 16, но моложе 18 лет на тяжелых работах. при условии создания безопасных условий труда. Условия должны быть подтверждены результатами аттестации рабочих мест, и при положительном заключении государственной экспертизы условий труда и службы госсанэпиднадзора субъекта РФ», — сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Внесение подобных изменений позволит подросткам проходить практику на опасных производствах. Данное предложение возникло на фоне значительного дефицита кадров. С начала 2023 года, по данным проведенного Центробанком мониторинга предприятий, зафиксирована самая низкая за последние 25 лет обеспеченность рабочими кадрами.
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