03 декабря 2024

Страховые пенсии в России проиндексируют с 1 января

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети и пенсионеры. Курган, старушки, бабушки, пенсионеры на прогулке, пенсия
В 2025 году выплату пенсионерам откорректирует в соответствии с инфляцией Фото:

С 1 января 2025 года страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,3%. Повышение выплат предусмотрено в соответствии с прогнозируемой инфляцией. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.

«Страховые пенсии будут проиндексированы 1 января на 7,3 процента», — процитировало Нилова РИА Новости. Депутат также добавил, что в случае отклонения фактической инфляции от прогнозируемой, у правительства есть возможность провести дополнительную индексацию.

Как сообщало URA.RU ранее, помимо повышения с 1 января страховых пенсий, россиян ожидает индексация пенсий социальных и по государственному пенсионному обеспечению. Это произойдет с 1 апреля.

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С 1 января 2025 года страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,3%. Повышение выплат предусмотрено в соответствии с прогнозируемой инфляцией. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов. «Страховые пенсии будут проиндексированы 1 января на 7,3 процента», — процитировало Нилова РИА Новости. Депутат также добавил, что в случае отклонения фактической инфляции от прогнозируемой, у правительства есть возможность провести дополнительную индексацию. Как сообщало URA.RU ранее, помимо повышения с 1 января страховых пенсий, россиян ожидает индексация пенсий социальных и по государственному пенсионному обеспечению. Это произойдет с 1 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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