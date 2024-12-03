Страховые пенсии в России проиндексируют с 1 января

С 1 января 2025 года страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,3%. Повышение выплат предусмотрено в соответствии с прогнозируемой инфляцией. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов.
«Страховые пенсии будут проиндексированы 1 января на 7,3 процента», — процитировало Нилова РИА Новости. Депутат также добавил, что в случае отклонения фактической инфляции от прогнозируемой, у правительства есть возможность провести дополнительную индексацию.
Как сообщало URA.RU ранее, помимо повышения с 1 января страховых пенсий, россиян ожидает индексация пенсий социальных и по государственному пенсионному обеспечению. Это произойдет с 1 апреля.
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