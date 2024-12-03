В ХМАО повысилась заболеваемость коронавирусом и ОРВИ

В ХМАО произошел скачек заболеваемости COVID-19. За неделю в регионе зарегистрировано 39 случаев на 100 тысяч населения. Также увеличилось и количество больных ОРВИ — 96,7 случаев на 10 тысяч, сообщили в Роспотребнадзоре Югры.
«За неделю с 18 по 24 ноября в ХМАО зарегистрировано 92,7 случая ОРВИ на 10 тысяч населения, а за неделю с 25 ноября по 1 декабря — 96,7 случаев… Заболеваемость COVID-19 относительно предыдущей недели повысилась до 39 случаев на 100 тысяч населения», — написано на сайте ведомства.
Из-за такого скачка, в Югре на дистанционное обучение были переведены 72 класса 48-ми школ, а также полностью закрыты 14 общеобразовательных учреждений. Помимо этого, закрыты 3 детских сада и разобщены 47 групп.
В Урае (ХМАО) запретили массовые мероприятия из-за роста заболеваемости среди жителей. С 4 декабря на карантин закроются все школы, учреждения дополнительного образования и клубы.
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