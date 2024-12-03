03 декабря 2024

В Югорске 38 семей смогут переехать из авариек до Нового года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Югорске начали реализовывать программу по расселению авариек уже в 2024 году
В Югорске начали реализовывать программу по расселению авариек уже в 2024 году Фото:

Для семей Югорска (ХМАО), проживающих в аварийном жилье по договору социального найма, приобрели 38 новых квартир. Программа по расселению такого жилья должна была стартовать только в 2025 году, однако мэрия города смогла реализовать задачу раньше — владельцы смогут отметить новоселье до новогодних праздников, сообщили в правительстве ХМАО.

«Первыми, кто переедет в новое жилье, станут югорские семьи, проживающие в аварийных домах по договорам социального найма. В пятиэтажном доме №21 по улице Магистральной по адресной программе приобретены 38 квартир… Новый год планируют встретить уже на Магистральной», — написано в telegram-канале ведомства.

Губернатор региона Руслан Кухарук принял участие в приемке квартир и познакомился с жильцами. Он поблагодарил мэрию Югорска за быструю реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилья, которая должна была начаться в 2025 году, а также подарил подарки на новоселье новым владельцам квартир.

В 2025 году из бюджета ХМАО будет выделено 10 миллиардов рублей на переселение граждан, проживающих в квартирах социального найма. Также будет активно реализовываться программа по расселению около 700 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным с 2017 по 2022 годы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для семей Югорска (ХМАО), проживающих в аварийном жилье по договору социального найма, приобрели 38 новых квартир. Программа по расселению такого жилья должна была стартовать только в 2025 году, однако мэрия города смогла реализовать задачу раньше — владельцы смогут отметить новоселье до новогодних праздников, сообщили в правительстве ХМАО. «Первыми, кто переедет в новое жилье, станут югорские семьи, проживающие в аварийных домах по договорам социального найма. В пятиэтажном доме №21 по улице Магистральной по адресной программе приобретены 38 квартир… Новый год планируют встретить уже на Магистральной», — написано в telegram-канале ведомства. Губернатор региона Руслан Кухарук принял участие в приемке квартир и познакомился с жильцами. Он поблагодарил мэрию Югорска за быструю реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилья, которая должна была начаться в 2025 году, а также подарил подарки на новоселье новым владельцам квартир. В 2025 году из бюджета ХМАО будет выделено 10 миллиардов рублей на переселение граждан, проживающих в квартирах социального найма. Также будет активно реализовываться программа по расселению около 700 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным с 2017 по 2022 годы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...