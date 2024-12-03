В Югорске 38 семей смогут переехать из авариек до Нового года

Для семей Югорска (ХМАО), проживающих в аварийном жилье по договору социального найма, приобрели 38 новых квартир. Программа по расселению такого жилья должна была стартовать только в 2025 году, однако мэрия города смогла реализовать задачу раньше — владельцы смогут отметить новоселье до новогодних праздников, сообщили в правительстве ХМАО.
«Первыми, кто переедет в новое жилье, станут югорские семьи, проживающие в аварийных домах по договорам социального найма. В пятиэтажном доме №21 по улице Магистральной по адресной программе приобретены 38 квартир… Новый год планируют встретить уже на Магистральной», — написано в telegram-канале ведомства.
Губернатор региона Руслан Кухарук принял участие в приемке квартир и познакомился с жильцами. Он поблагодарил мэрию Югорска за быструю реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилья, которая должна была начаться в 2025 году, а также подарил подарки на новоселье новым владельцам квартир.
В 2025 году из бюджета ХМАО будет выделено 10 миллиардов рублей на переселение граждан, проживающих в квартирах социального найма. Также будет активно реализовываться программа по расселению около 700 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным с 2017 по 2022 годы.
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