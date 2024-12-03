03 декабря 2024

В Златоусте вернули тепло в дома после крупной коммунальной аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунальная авария в посёлке Мартюш. Свердловская область, коммунальная авария, трубы, теплотрасса, отопление, горячая вода
Коммунальную аварию специалисты устраняли до поздней ночи Фото:

В Златоусте устранили коммунальную аварию в машиностроительном районе, где утром 3 декабря пропало тепло в 37 многоквартирных домах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Коммунальная авария в районе машзавода в Златоусте устранена. Система отопления запущена. Задача управляющих компаний, если потребуется, оперативно устранить завоздушивание системы», — прокомментировали в мэрии.

Ремонт на проспекте Мира продолжался до поздней ночи. Специалисты заменили участок коммуникаций протяженностью 27 метров. Трубы протянули под трамвайными путями и провели сварочные работы.

Как сообщало URA.RU ранее, авария произошла во вторник 3 декабря в Новом Златоусте. Под отключение попали дома в нижней зоне района. За ходом работ следили сотрудники муниципальной милиции и территориального отдела администрации. На место ремонта выезжал глава округа Олег Решетников.

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В Златоусте устранили коммунальную аварию в машиностроительном районе, где утром 3 декабря пропало тепло в 37 многоквартирных домах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Коммунальная авария в районе машзавода в Златоусте устранена. Система отопления запущена. Задача управляющих компаний, если потребуется, оперативно устранить завоздушивание системы», — прокомментировали в мэрии. Ремонт на проспекте Мира продолжался до поздней ночи. Специалисты заменили участок коммуникаций протяженностью 27 метров. Трубы протянули под трамвайными путями и провели сварочные работы. Как сообщало URA.RU ранее, авария произошла во вторник 3 декабря в Новом Златоусте. Под отключение попали дома в нижней зоне района. За ходом работ следили сотрудники муниципальной милиции и территориального отдела администрации. На место ремонта выезжал глава округа Олег Решетников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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