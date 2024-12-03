В Златоусте вернули тепло в дома после крупной коммунальной аварии

04 декабря 2024 в 06:51 Размер текста - 17 +

Коммунальную аварию специалисты устраняли до поздней ночи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Златоусте устранили коммунальную аварию в машиностроительном районе, где утром 3 декабря пропало тепло в 37 многоквартирных домах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Коммунальная авария в районе машзавода в Златоусте устранена. Система отопления запущена. Задача управляющих компаний, если потребуется, оперативно устранить завоздушивание системы», — прокомментировали в мэрии. Ремонт на проспекте Мира продолжался до поздней ночи. Специалисты заменили участок коммуникаций протяженностью 27 метров. Трубы протянули под трамвайными путями и провели сварочные работы. Как сообщало URA.RU ранее, авария произошла во вторник 3 декабря в Новом Златоусте. Под отключение попали дома в нижней зоне района. За ходом работ следили сотрудники муниципальной милиции и территориального отдела администрации. На место ремонта выезжал глава округа Олег Решетников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте устранили коммунальную аварию в машиностроительном районе, где утром 3 декабря пропало тепло в 37 многоквартирных домах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «Коммунальная авария в районе машзавода в Златоусте устранена. Система отопления запущена. Задача управляющих компаний, если потребуется, оперативно устранить завоздушивание системы», — прокомментировали в мэрии. Ремонт на проспекте Мира продолжался до поздней ночи. Специалисты заменили участок коммуникаций протяженностью 27 метров. Трубы протянули под трамвайными путями и провели сварочные работы. Как сообщало URA.RU ранее, авария произошла во вторник 3 декабря в Новом Златоусте. Под отключение попали дома в нижней зоне района. За ходом работ следили сотрудники муниципальной милиции и территориального отдела администрации. На место ремонта выезжал глава округа Олег Решетников.