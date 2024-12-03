Что такое вытынанки и зачем курганцы массово кинулись искать их в сети

Курганцы начали искать идеи для украшения своих домов на Новый год

04 декабря 2024 в 07:58 Размер текста - 17 +

Самой популярной фигуркой является снежинка Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU До Нового года осталось меньше месяца, поэтому курганцы начали искать идеи для украшения своих домов. Порой люди ищут вещи, которые многие используют в праздничные дни, но мало кто знает, как они называются. Что такое вытынанки и зачем курганцы их ищут — в материале URA.RU. Что такое вытынанки Вытынанки — это вырезание из бумаги различных фигурок. Этот вид декоративно-прикладного искусства пользуется особой популярностью в декабре—январе. По внешнему виду они бывают: Плоскими силуэтными фигурами, которые клеятся на поверхность.

Ажурными фигурами с загнутыми элементами, создающими эффект 3D. Их можно подвешивать или ставить.

Объемными фигурами, которые обычно используют в качестве елочных игрушек. Вытынанками можно декорировать окна, зеркала, елку, двери и другие предметы интерьера. Также ими можно украшать альбомы и подарки или декорировать коробки с новогодними подарками. Принцип создания вытынанки прост: он основан на многократном складывании листа бумаги и прорезывании в нем ножницами фигурных отверстий. История появления вытынанок в России Мода на вырезание фигурок из бумаги пришла в Россию в эпоху увлечения русского дворянства французской культурой. Силуэтное вырезание было очень популярно в конце XVIII — начале XIX веков. В богатых усадьбах можно было встретить силуэтные портреты на стенах или силуэтные картинки в альбомах. Вырезанием из бумаги занимались не только художники и дворяне. С конца XVIII века вырезание из бумаги стало популярным средством оформления сельских и местечковых домов белорусов, литовцев, поляков, украинцев и жителей западных областей России. Где найти шаблоны вытынанок Шаблоны фигурок можно как нарисовать самим, так и найти их на сайтах в интернете. Например, владелец группы «Вытынанки. Бесплатные шаблоны» в соцсети «ВКонтакте» регулярно публикует новые шаблоны. Также их можно найти на сайте paperone.ru. Те, кто не хочет искать вытынанки на сайтах, могут сэкономить время, заказав их на маркетплейсах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

До Нового года осталось меньше месяца, поэтому курганцы начали искать идеи для украшения своих домов. Порой люди ищут вещи, которые многие используют в праздничные дни, но мало кто знает, как они называются. Что такое вытынанки и зачем курганцы их ищут — в материале URA.RU. Вытынанки — это вырезание из бумаги различных фигурок. Этот вид декоративно-прикладного искусства пользуется особой популярностью в декабре—январе. По внешнему виду они бывают: Вытынанками можно декорировать окна, зеркала, елку, двери и другие предметы интерьера. Также ими можно украшать альбомы и подарки или декорировать коробки с новогодними подарками. Принцип создания вытынанки прост: он основан на многократном складывании листа бумаги и прорезывании в нем ножницами фигурных отверстий. Мода на вырезание фигурок из бумаги пришла в Россию в эпоху увлечения русского дворянства французской культурой. Силуэтное вырезание было очень популярно в конце XVIII — начале XIX веков. В богатых усадьбах можно было встретить силуэтные портреты на стенах или силуэтные картинки в альбомах. Вырезанием из бумаги занимались не только художники и дворяне. С конца XVIII века вырезание из бумаги стало популярным средством оформления сельских и местечковых домов белорусов, литовцев, поляков, украинцев и жителей западных областей России. Шаблоны фигурок можно как нарисовать самим, так и найти их на сайтах в интернете. Например, владелец группы «Вытынанки. Бесплатные шаблоны» в соцсети «ВКонтакте» регулярно публикует новые шаблоны. Также их можно найти на сайте paperone.ru. Те, кто не хочет искать вытынанки на сайтах, могут сэкономить время, заказав их на маркетплейсах.