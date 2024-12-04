Президента Южной Кореи хотят обвинить в госизмене

В Южной Корее оппозиционная Демократическая партия «Тобуро» намерена предъявить обвинения в государственной измене президенту Юн Сок Елю и министру обороны Ким Ен Хену. Об этом пишет агентство Ренхап.
«Партия „Тобуро“ планирует предъявить Юн Сок Елю и Ким Ен Хену обвинения в государственной измене», — говорится в материале. Данный шаг обусловлен объявлением военного положения в стране, инициированным этими двумя должностными лицами.
Представители партии планируют тщательно изучить этот вопрос. После этого они подготовят соответствующие обвинения.
Юн Сок Ель 3 декабря объявил о введении военного положения в Южной Корее, мотивируя это необходимостью защиты конституционного порядка из-за угрозы со стороны северокорейских сил. В телеобращении он подчеркнул, что оппозиция, контролирующая парламент, парализует работу правительства и имеет симпатии к Северной Корее.
Такой шаг также был проанализирован заведующим отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александром Воронцовым, который отметил, что данная мера может быть вызвана угрозой импичмента. Введение военного положения предполагает значительное усиление исполнительной власти и ограничение определенных прав и свобод граждан, передает «Ридус».
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