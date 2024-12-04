Президента Южной Кореи хотят обвинить в госизмене

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Представители партии «Тобуро» подготовят обвинения против Юн Сок Еля, пишет Ренхап
Представители партии «Тобуро» подготовят обвинения против Юн Сок Еля, пишет Ренхап Фото:
новость из сюжета
Южная Корея ввела военное положение

В Южной Корее оппозиционная Демократическая партия «Тобуро» намерена предъявить обвинения в государственной измене президенту Юн Сок Елю и министру обороны Ким Ен Хену. Об этом пишет агентство Ренхап.

«Партия „Тобуро“ планирует предъявить Юн Сок Елю и Ким Ен Хену обвинения в государственной измене», — говорится в материале. Данный шаг обусловлен объявлением военного положения в стране, инициированным этими двумя должностными лицами.

Представители партии планируют тщательно изучить этот вопрос. После этого они подготовят соответствующие обвинения.

Юн Сок Ель 3 декабря объявил о введении военного положения в Южной Корее, мотивируя это необходимостью защиты конституционного порядка из-за угрозы со стороны северокорейских сил. В телеобращении он подчеркнул, что оппозиция, контролирующая парламент, парализует работу правительства и имеет симпатии к Северной Корее.

Такой шаг также был проанализирован заведующим отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александром Воронцовым, который отметил, что данная мера может быть вызвана угрозой импичмента. Введение военного положения предполагает значительное усиление исполнительной власти и ограничение определенных прав и свобод граждан, передает «Ридус».

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В Южной Корее оппозиционная Демократическая партия «Тобуро» намерена предъявить обвинения в государственной измене президенту Юн Сок Елю и министру обороны Ким Ен Хену. Об этом пишет агентство Ренхап. «Партия „Тобуро“ планирует предъявить Юн Сок Елю и Ким Ен Хену обвинения в государственной измене», — говорится в материале. Данный шаг обусловлен объявлением военного положения в стране, инициированным этими двумя должностными лицами. Представители партии планируют тщательно изучить этот вопрос. После этого они подготовят соответствующие обвинения. Юн Сок Ель 3 декабря объявил о введении военного положения в Южной Корее, мотивируя это необходимостью защиты конституционного порядка из-за угрозы со стороны северокорейских сил. В телеобращении он подчеркнул, что оппозиция, контролирующая парламент, парализует работу правительства и имеет симпатии к Северной Корее. Такой шаг также был проанализирован заведующим отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александром Воронцовым, который отметил, что данная мера может быть вызвана угрозой импичмента. Введение военного положения предполагает значительное усиление исполнительной власти и ограничение определенных прав и свобод граждан, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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