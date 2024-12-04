Россиянам рассказали, как выбрать хорошую икру и не нарваться на подделку

Роспотребнадзор советует не покупать красную икру с рук
© Служба новостей «URA.RU»
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Не нужно покупать икру с запрещенной добавкой Е-239, заявили в Роспотребнадзоре
Не нужно покупать икру с запрещенной добавкой Е-239, заявили в Роспотребнадзоре Фото:

Роспотребнадзор напоминает россиянам о важных правилах выбора красной икры перед новогодними праздниками. Чтобы не столкнуться с подделкой, следует избегать покупки икры на несанкционированных точках и внимательно изучать этикетки.

«Не приобретайте красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли. Следует внимательно читать этикетку, на ней должно быть указано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки», — говорится в сообщении Роспотребнадзора. 

Важно также следить за составом: икру не следует покупать, если в ней содержится пищевая добавка Е-239, которая запрещена. Крышка банки должна быть целой, а икра — однородной, без трещин и пленок. Натуральная икра должна легко лопаться, в отличие от искусственной.

Хранить икру необходимо в холодильнике, а после открытия лучше переложить в стеклянную емкость. С мая 2024 года все производители икры обязаны маркировать свою продукцию, что помогает отслеживать ее происхождение и обеспечивать безопасность для потребителей, заключили в федеральной службы.

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Роспотребнадзор напоминает россиянам о важных правилах выбора красной икры перед новогодними праздниками. Чтобы не столкнуться с подделкой, следует избегать покупки икры на несанкционированных точках и внимательно изучать этикетки. «Не приобретайте красную икру с рук и в местах несанкционированной торговли. Следует внимательно читать этикетку, на ней должно быть указано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.  Важно также следить за составом: икру не следует покупать, если в ней содержится пищевая добавка Е-239, которая запрещена. Крышка банки должна быть целой, а икра — однородной, без трещин и пленок. Натуральная икра должна легко лопаться, в отличие от искусственной. Хранить икру необходимо в холодильнике, а после открытия лучше переложить в стеклянную емкость. С мая 2024 года все производители икры обязаны маркировать свою продукцию, что помогает отслеживать ее происхождение и обеспечивать безопасность для потребителей, заключили в федеральной службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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