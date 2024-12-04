«Наберитесь терпения»: Захарова показала фото с интервью Лаврова Такеру Карлсону

Захарова опубликовала фото с интервью Лаврова и Такера Карлсона
© Служба новостей «URA.RU»
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Карлсон взял интервью у Сергея Лаврова
Карлсон взял интервью у Сергея Лаврова Фото:

Представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась фотографией с интервью, в котором министр иностранных дел Сергей Лавров общается с журналистом Такером Карлсоном. В связи с этим она посоветовала своим подписчикам запастись терпением, ожидая выхода интервью.

«Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону. Наберитесь терпения», — написала Захарова в своем telegram-канале. Карлсон 4 декабря приехал в Москву. Журналист обещал опубликовать интервью в ближайшее время. В нем будут обсуждены важные темы для России и международного сообщества.

Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону
Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону
Фото:

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Представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась фотографией с интервью, в котором министр иностранных дел Сергей Лавров общается с журналистом Такером Карлсоном. В связи с этим она посоветовала своим подписчикам запастись терпением, ожидая выхода интервью. «Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону. Наберитесь терпения», — написала Захарова в своем telegram-канале. Карлсон 4 декабря приехал в Москву. Журналист обещал опубликовать интервью в ближайшее время. В нем будут обсуждены важные темы для России и международного сообщества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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