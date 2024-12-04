«Наберитесь терпения»: Захарова показала фото с интервью Лаврова Такеру Карлсону

Представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась фотографией с интервью, в котором министр иностранных дел Сергей Лавров общается с журналистом Такером Карлсоном. В связи с этим она посоветовала своим подписчикам запастись терпением, ожидая выхода интервью.
«Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону. Наберитесь терпения», — написала Захарова в своем telegram-канале. Карлсон 4 декабря приехал в Москву. Журналист обещал опубликовать интервью в ближайшее время. В нем будут обсуждены важные темы для России и международного сообщества.
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