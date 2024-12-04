В Госдуме придумали аналог ОСАГО для курьеров

Нилов предложил ввести страхование для курьеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Для курьеров хотят ввести аналог ОСАГО Фото:

В России необходимо ввести аналог полиса ОСАГО для курьеров, работающих на велосипеде или мопеде. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Пока не так важно, будет ли он (страховой продукт) добровольным или же обязательным, но он должен быть обязательно. Чтобы пострадавшим в результате действий курьера было проще получить компенсационные выплаты», — сказал Ярослав Нилов. Его слова передает «Парламентская газета».

По словам парламентария, количество ДТП с участием курьеров увеличивается. При этом получить компенсацию в рамках закона с доставщиков, виноватых в происшествии, практически невозможно.

Сейчас сфера доставки переживает стремительный рост. В период с января по май количество вакансий на должность курьера превысило 115 тысяч мест и выросло на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отчет предоставили аналитики платформы HeadHunter.

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В России необходимо ввести аналог полиса ОСАГО для курьеров, работающих на велосипеде или мопеде. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Пока не так важно, будет ли он (страховой продукт) добровольным или же обязательным, но он должен быть обязательно. Чтобы пострадавшим в результате действий курьера было проще получить компенсационные выплаты», — сказал Ярослав Нилов. Его слова передает «Парламентская газета». По словам парламентария, количество ДТП с участием курьеров увеличивается. При этом получить компенсацию в рамках закона с доставщиков, виноватых в происшествии, практически невозможно. Сейчас сфера доставки переживает стремительный рост. В период с января по май количество вакансий на должность курьера превысило 115 тысяч мест и выросло на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отчет предоставили аналитики платформы HeadHunter.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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