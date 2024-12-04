В Госдуме придумали аналог ОСАГО для курьеров

Нилов предложил ввести страхование для курьеров

04 декабря 2024 в 11:31 Размер текста - 17 +

Для курьеров хотят ввести аналог ОСАГО Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России необходимо ввести аналог полиса ОСАГО для курьеров, работающих на велосипеде или мопеде. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Пока не так важно, будет ли он (страховой продукт) добровольным или же обязательным, но он должен быть обязательно. Чтобы пострадавшим в результате действий курьера было проще получить компенсационные выплаты», — сказал Ярослав Нилов. Его слова передает «Парламентская газета». По словам парламентария, количество ДТП с участием курьеров увеличивается. При этом получить компенсацию в рамках закона с доставщиков, виноватых в происшествии, практически невозможно. Сейчас сфера доставки переживает стремительный рост. В период с января по май количество вакансий на должность курьера превысило 115 тысяч мест и выросло на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отчет предоставили аналитики платформы HeadHunter. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России необходимо ввести аналог полиса ОСАГО для курьеров, работающих на велосипеде или мопеде. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Пока не так важно, будет ли он (страховой продукт) добровольным или же обязательным, но он должен быть обязательно. Чтобы пострадавшим в результате действий курьера было проще получить компенсационные выплаты», — сказал Ярослав Нилов. Его слова передает «Парламентская газета». По словам парламентария, количество ДТП с участием курьеров увеличивается. При этом получить компенсацию в рамках закона с доставщиков, виноватых в происшествии, практически невозможно. Сейчас сфера доставки переживает стремительный рост. В период с января по май количество вакансий на должность курьера превысило 115 тысяч мест и выросло на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отчет предоставили аналитики платформы HeadHunter.