Жертва помощника митрополита Кульберга хочет забыть про маньяка-священника

04 декабря 2024 в 11:56 Размер текста - 17 +

Женщине, на которую напал Даниил Сидоров (на фото в маске) хочется про него поскорее забыть Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Помощник митрополита Кульберга попытался изнасиловать студентку Вторая жертва иерея Даниила Сидорова — помощника митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга — не хочет вспоминать про встречу с ним. Об этом в разговоре с URA.RU заявил муж пострадавшей женщины. «Преступление против половой неприкосновенности — тема очень деликатная. Никто не хочет лишний раз об этом говорить и вспоминать. Вот если к вам какой-нибудь маньяк-насильник пристанет, представьте? Не дай Бог никому в этой ситуации оказаться», — заявил мужчина и попросил не расспрашивать его жену о происшествии. На 38-летнюю женщину Сидоров напал еще летом, но ей удалось отбиться. Ранее было известно о другой его жертве, 18-летней студентке, до которой он домогался в ноябре. Когда подозреваемого поймали, то случился скандал: он оказался секретарем-референтом владыки Евгения Кульберга, семьянином, воспитывающим сына. Сидоров был клириком в храме «Большой Златоуст», но после задержания ему запретили служение. Подробнее о происшествии, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вторая жертва иерея Даниила Сидорова — помощника митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга — не хочет вспоминать про встречу с ним. Об этом в разговоре с URA.RU заявил муж пострадавшей женщины. «Преступление против половой неприкосновенности — тема очень деликатная. Никто не хочет лишний раз об этом говорить и вспоминать. Вот если к вам какой-нибудь маньяк-насильник пристанет, представьте? Не дай Бог никому в этой ситуации оказаться», — заявил мужчина и попросил не расспрашивать его жену о происшествии. На 38-летнюю женщину Сидоров напал еще летом, но ей удалось отбиться. Ранее было известно о другой его жертве, 18-летней студентке, до которой он домогался в ноябре. Когда подозреваемого поймали, то случился скандал: он оказался секретарем-референтом владыки Евгения Кульберга, семьянином, воспитывающим сына. Сидоров был клириком в храме «Большой Златоуст», но после задержания ему запретили служение. Подробнее о происшествии, — в сюжете URA.RU.