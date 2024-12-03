Жертва помощника митрополита Кульберга хочет забыть про маньяка-священника

Вторая жертва иерея Даниила Сидорова — помощника митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга — не хочет вспоминать про встречу с ним. Об этом в разговоре с URA.RU заявил муж пострадавшей женщины.
«Преступление против половой неприкосновенности — тема очень деликатная. Никто не хочет лишний раз об этом говорить и вспоминать. Вот если к вам какой-нибудь маньяк-насильник пристанет, представьте? Не дай Бог никому в этой ситуации оказаться», — заявил мужчина и попросил не расспрашивать его жену о происшествии.
На 38-летнюю женщину Сидоров напал еще летом, но ей удалось отбиться. Ранее было известно о другой его жертве, 18-летней студентке, до которой он домогался в ноябре. Когда подозреваемого поймали, то случился скандал: он оказался секретарем-референтом владыки Евгения Кульберга, семьянином, воспитывающим сына. Сидоров был клириком в храме «Большой Златоуст», но после задержания ему запретили служение. Подробнее о происшествии, — в сюжете URA.RU.
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