03 декабря 2024

Жертва помощника митрополита Кульберга хочет забыть про маньяка-священника

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Мера пресечения клирику Даниилу Сидорову по делу попытки изнасилования. Екатеринбург, сидоров даниил
Женщине, на которую напал Даниил Сидоров (на фото в маске) хочется про него поскорее забыть Фото:
новость из сюжета
Помощник митрополита Кульберга попытался изнасиловать студентку

Вторая жертва иерея Даниила Сидорова — помощника митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга — не хочет вспоминать про встречу с ним. Об этом в разговоре с URA.RU заявил муж пострадавшей женщины.

«Преступление против половой неприкосновенности — тема очень деликатная. Никто не хочет лишний раз об этом говорить и вспоминать. Вот если к вам какой-нибудь маньяк-насильник пристанет, представьте? Не дай Бог никому в этой ситуации оказаться», — заявил мужчина и попросил не расспрашивать его жену о происшествии.

На 38-летнюю женщину Сидоров напал еще летом, но ей удалось отбиться. Ранее было известно о другой его жертве, 18-летней студентке, до которой он домогался в ноябре. Когда подозреваемого поймали, то случился скандал: он оказался секретарем-референтом владыки Евгения Кульберга, семьянином, воспитывающим сына. Сидоров был клириком в храме «Большой Златоуст», но после задержания ему запретили служение. Подробнее о происшествии, — в сюжете URA.RU.

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Вторая жертва иерея Даниила Сидорова — помощника митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга — не хочет вспоминать про встречу с ним. Об этом в разговоре с URA.RU заявил муж пострадавшей женщины. «Преступление против половой неприкосновенности — тема очень деликатная. Никто не хочет лишний раз об этом говорить и вспоминать. Вот если к вам какой-нибудь маньяк-насильник пристанет, представьте? Не дай Бог никому в этой ситуации оказаться», — заявил мужчина и попросил не расспрашивать его жену о происшествии. На 38-летнюю женщину Сидоров напал еще летом, но ей удалось отбиться. Ранее было известно о другой его жертве, 18-летней студентке, до которой он домогался в ноябре. Когда подозреваемого поймали, то случился скандал: он оказался секретарем-референтом владыки Евгения Кульберга, семьянином, воспитывающим сына. Сидоров был клириком в храме «Большой Златоуст», но после задержания ему запретили служение. Подробнее о происшествии, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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