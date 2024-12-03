В секс-скандале с помощником митрополита Кульберга появилась новая жертва

03 декабря 2024 в 10:17 Размер текста - 17 +

На избрании меры пресечения иерей прятал лицо от людей Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Помощник митрополита Кульберга попытался изнасиловать студентку В деле Даниила Сидорова — помощника митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга — появилась новая жертва сексуального насилия. Это женщина, которой он домогался еще в июле. Подробности URA.RU сообщил источник. «Следствием установлено, что в один из июльских дней Сидоров на улице Карла Маркса совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 38-летней гражданки. Однако она оказала ему активное сопротивление, поэтому он свой умысел до конца довести не смог», — объяснил собеседник агентства. В отношении бывшего служителя церкви возбуждено новое уголовное дело сразу по двум статьям. Первая — ст. 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера», вторая — ст. 30 УК РФ — «Приготовление к преступлению». По предыдущему уголовному дело следствие продолжается, Сидорову мерой пресечения суд избрал запрет определенных действий. Решением епархии Сидоров тогда же был отстранен от служения в церкви. В пресс-службе свердловского СКР от комментария отказались. Даниил Сидоров был задержан после нападения на студентку. Тогда он на улице Куйбышева домогался до 18-летней студентки: преграждал девушке путь и онанировал. Свое лицо мужчина скрывал под маской, но жертве удалось запомнить приметы, и подозреваемого по горячим следам задержали. Он оказался секретарем-референтом владыки Евгения Кульберга, женатым человеком, у которого растет сын. Служил иерей клириком в храме «Большой Златоуст». Все самое главное о секс-скандале в церкви Екатеринбурга, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деле Даниила Сидорова — помощника митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения Кульберга — появилась новая жертва сексуального насилия. Это женщина, которой он домогался еще в июле. Подробности URA.RU сообщил источник. «Следствием установлено, что в один из июльских дней Сидоров на улице Карла Маркса совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 38-летней гражданки. Однако она оказала ему активное сопротивление, поэтому он свой умысел до конца довести не смог», — объяснил собеседник агентства. В отношении бывшего служителя церкви возбуждено новое уголовное дело сразу по двум статьям. Первая — ст. 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера», вторая — ст. 30 УК РФ — «Приготовление к преступлению». По предыдущему уголовному дело следствие продолжается, Сидорову мерой пресечения суд избрал запрет определенных действий. Решением епархии Сидоров тогда же был отстранен от служения в церкви. В пресс-службе свердловского СКР от комментария отказались. Даниил Сидоров был задержан после нападения на студентку. Тогда он на улице Куйбышева домогался до 18-летней студентки: преграждал девушке путь и онанировал. Свое лицо мужчина скрывал под маской, но жертве удалось запомнить приметы, и подозреваемого по горячим следам задержали. Он оказался секретарем-референтом владыки Евгения Кульберга, женатым человеком, у которого растет сын. Служил иерей клириком в храме «Большой Златоуст». Все самое главное о секс-скандале в церкви Екатеринбурга, — в сюжете URA.RU.