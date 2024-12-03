Губернатор ХМАО дал установку подчиненным в преддверие «прямой линии» с югорчанами

Губернатор Югры Руслан Кухарук поручил подчиненным отслеживать и брать на контроль проблемные вопросы жителей, которые будут поступать на прямую линию. Об этом глава региона сообщил в личном телеграм-канале.
«Многие темы — это работа на перспективу. Они ориентированы на несколько лет. Но поступают такие вопросы, которые требуют немедленной реакции. По всем дал поручения тем, кто работает в правительстве Югры, и также рекомендовал коллегам, работающим в муниципалитетах, оперативно брать в работу проблемы и вопросы, которые поступают на прямую линию», — сказал глава округа.
Ранее URA.RU писало, что Кухарук возобновил традицию проведения онлайн-трансляций, от которых в последние годы отказалась его предшественница Наталья Комарова. Глава региона ответит на вопросы жителей в прямом эфире 5 декабря.
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