03 декабря 2024

Губернатор ХМАО дал установку подчиненным в преддверие «прямой линии» с югорчанами

Кухарук поручил подчиненным следить за вопросами жителей во время «прямой линии»
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор ХМАО Кухарук поручил подчиненным отслеживать проблемы жителей во время «прямой линии»
Губернатор ХМАО Кухарук поручил подчиненным отслеживать проблемы жителей во время «прямой линии» Фото:

Губернатор Югры Руслан Кухарук поручил подчиненным отслеживать и брать на контроль проблемные вопросы жителей, которые будут поступать на прямую линию. Об этом глава региона сообщил в личном телеграм-канале.

«Многие темы — это работа на перспективу. Они ориентированы на несколько лет. Но поступают такие вопросы, которые требуют немедленной реакции. По всем дал поручения тем, кто работает в правительстве Югры, и также рекомендовал коллегам, работающим в муниципалитетах, оперативно брать в работу проблемы и вопросы, которые поступают на прямую линию», — сказал глава округа.

Ранее URA.RU писало, что Кухарук возобновил традицию проведения онлайн-трансляций, от которых в последние годы отказалась его предшественница Наталья Комарова. Глава региона ответит на вопросы жителей в прямом эфире 5 декабря.

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Губернатор Югры Руслан Кухарук поручил подчиненным отслеживать и брать на контроль проблемные вопросы жителей, которые будут поступать на прямую линию. Об этом глава региона сообщил в личном телеграм-канале. «Многие темы — это работа на перспективу. Они ориентированы на несколько лет. Но поступают такие вопросы, которые требуют немедленной реакции. По всем дал поручения тем, кто работает в правительстве Югры, и также рекомендовал коллегам, работающим в муниципалитетах, оперативно брать в работу проблемы и вопросы, которые поступают на прямую линию», — сказал глава округа. Ранее URA.RU писало, что Кухарук возобновил традицию проведения онлайн-трансляций, от которых в последние годы отказалась его предшественница Наталья Комарова. Глава региона ответит на вопросы жителей в прямом эфире 5 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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