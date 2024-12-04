Песков рассказал о возможной встрече Путина с бизнесменами

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В Кремле сообщат о подробностях встречи Путина с бизнесменами
В Кремле сообщат о подробностях встречи Путина с бизнесменами Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи главы государства Владимира Путина с представителями крупнейших бизнес-структур страны до конца текущего года. Он отметил, что подобные встречи традиционно имеют место.

«Традиционно такие встречи проходят», — передает слова Пескова РИА Новости. Он также отметил, что, как только появятся дополнительные сведения, они будут сообщены прессе.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи главы государства Владимира Путина с представителями крупнейших бизнес-структур страны до конца текущего года. Он отметил, что подобные встречи традиционно имеют место. «Традиционно такие встречи проходят», — передает слова Пескова РИА Новости. Он также отметил, что, как только появятся дополнительные сведения, они будут сообщены прессе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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