Национализированные ЧЭМК и «Ариант» закончили спор из-за земли

Национализированные Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) и компания «ЦПИ — Ариант» закончили в суде спор из-за земельного участка. Как следует из данных арбитражного суда региона, стороны заключили мировое соглашение.
«Мировое соглашение, заключенное между АО „ЧЭМК“, и ООО „Центр пищевой индустрии-Ариант“, утвердить. Производство по делу прекратить», — отметил суд в определении, которым располагает URA.RU.
Сумма иска ЧЭМК составила 5,36 млн рублей. Спор возник вокруг недвижимости по договору, заключенному в июне 2019 года. Основная сумма долга чуть превысила 2,7 млн рублей. Остальная задолженность в размере более 2,6 млн рублей сформировалась за счет процентов. Их комбинат за пользование чужими средствами рассчитал, начиная с 1 августа 2021 года.
Согласно заключенному соглашению, ответчик заплатит инициатору спора сумму основного долга и половину начисленных процентов, то есть 1,3 млн рублей.
Иск был подан в сентябре. В следующем месяце URA.RU обратилось за комментариями к сторонам спора, однако запросы оставлены без комментариев.
В начале года обе компании перешли под контроль государства. ЧЭМК ранее находился в собственности семьи Антиповых, а «Ариант» был частью холдинга Аристовых. Первоначально они вели бизнес совместно. Предыдущие владельцы получили металлургический комбинат после приватизации в 1990-е годы. Однако Генеральная прокуратура РФ пришла к выводу, что данная процедура сопровождалась нарушениями и дала повод к отмене итогов приватизации.
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