Суд отложил спор национализированных ЧЭМК и «Арианта» из-за земли

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Суд отложил разбирательство по спору из-за земли Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК

Арбитражный суд отложил спор национализированных Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и «Центра пищевой индустрии — Ариант» («ЦПИ — Ариант»). Как следует из документов суда, стороны пытаются помириться.

«Отложить предварительное судебное заседание на 2 декабря. Предложить истцу и ответчику принять действия по заключению мирового соглашения», — отмечено в определении суда, которым располагает URA.RU.

С инициативой о заключении мирового соглашения вышел ЧЭМК. В своем ходатайстве представитель истца указал, что требуется время, чтобы попытаться решить вопрос мирным путем.

Подробностей не так много. Известно, что спорным стал договор купли-продажи недвижимых активов. Документ был заключен в июне 2019 года. Точная сумма составила 5,36 млн рублей. В суд ЧЭМК обратился в сентябре.

Обе компании были национализированы в начале года. ЧЭМК принадлежал семье Антиповых, «Ариант» входил в холдинг Аристовых. Изначально бизнес был совместным. Бывшие собственники получили металлургический комбинат в результате приватизации 1990-х годов. Как теперь посчитала Генпрокуратура РФ, процедура была проведена с нарушениями.

В рамках возникшей перед государством задолженности национализированы были не только производственные активы, но и земельные участки. Юрий Антипов добивается возврата земли с домом, в котором он живет.

При подготовке материала URA.RU направило запрос обеим сторонам спора. К моменту публикации ответы не получены.

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Арбитражный суд отложил спор национализированных Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и «Центра пищевой индустрии — Ариант» («ЦПИ — Ариант»). Как следует из документов суда, стороны пытаются помириться. «Отложить предварительное судебное заседание на 2 декабря. Предложить истцу и ответчику принять действия по заключению мирового соглашения», — отмечено в определении суда, которым располагает URA.RU. С инициативой о заключении мирового соглашения вышел ЧЭМК. В своем ходатайстве представитель истца указал, что требуется время, чтобы попытаться решить вопрос мирным путем. Подробностей не так много. Известно, что спорным стал договор купли-продажи недвижимых активов. Документ был заключен в июне 2019 года. Точная сумма составила 5,36 млн рублей. В суд ЧЭМК обратился в сентябре. Обе компании были национализированы в начале года. ЧЭМК принадлежал семье Антиповых, «Ариант» входил в холдинг Аристовых. Изначально бизнес был совместным. Бывшие собственники получили металлургический комбинат в результате приватизации 1990-х годов. Как теперь посчитала Генпрокуратура РФ, процедура была проведена с нарушениями. В рамках возникшей перед государством задолженности национализированы были не только производственные активы, но и земельные участки. Юрий Антипов добивается возврата земли с домом, в котором он живет. При подготовке материала URA.RU направило запрос обеим сторонам спора. К моменту публикации ответы не получены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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