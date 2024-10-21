Суд отложил спор национализированных ЧЭМК и «Арианта» из-за земли

21 октября 2024 в 16:36 Размер текста - 17 +

Суд отложил разбирательство по спору из-за земли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК Арбитражный суд отложил спор национализированных Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и «Центра пищевой индустрии — Ариант» («ЦПИ — Ариант»). Как следует из документов суда, стороны пытаются помириться. «Отложить предварительное судебное заседание на 2 декабря. Предложить истцу и ответчику принять действия по заключению мирового соглашения», — отмечено в определении суда, которым располагает URA.RU. С инициативой о заключении мирового соглашения вышел ЧЭМК. В своем ходатайстве представитель истца указал, что требуется время, чтобы попытаться решить вопрос мирным путем. Подробностей не так много. Известно, что спорным стал договор купли-продажи недвижимых активов. Документ был заключен в июне 2019 года. Точная сумма составила 5,36 млн рублей. В суд ЧЭМК обратился в сентябре. Обе компании были национализированы в начале года. ЧЭМК принадлежал семье Антиповых, «Ариант» входил в холдинг Аристовых. Изначально бизнес был совместным. Бывшие собственники получили металлургический комбинат в результате приватизации 1990-х годов. Как теперь посчитала Генпрокуратура РФ, процедура была проведена с нарушениями. В рамках возникшей перед государством задолженности национализированы были не только производственные активы, но и земельные участки. Юрий Антипов добивается возврата земли с домом, в котором он живет. При подготовке материала URA.RU направило запрос обеим сторонам спора. К моменту публикации ответы не получены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд отложил спор национализированных Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и «Центра пищевой индустрии — Ариант» («ЦПИ — Ариант»). Как следует из документов суда, стороны пытаются помириться. «Отложить предварительное судебное заседание на 2 декабря. Предложить истцу и ответчику принять действия по заключению мирового соглашения», — отмечено в определении суда, которым располагает URA.RU. С инициативой о заключении мирового соглашения вышел ЧЭМК. В своем ходатайстве представитель истца указал, что требуется время, чтобы попытаться решить вопрос мирным путем. Подробностей не так много. Известно, что спорным стал договор купли-продажи недвижимых активов. Документ был заключен в июне 2019 года. Точная сумма составила 5,36 млн рублей. В суд ЧЭМК обратился в сентябре. Обе компании были национализированы в начале года. ЧЭМК принадлежал семье Антиповых, «Ариант» входил в холдинг Аристовых. Изначально бизнес был совместным. Бывшие собственники получили металлургический комбинат в результате приватизации 1990-х годов. Как теперь посчитала Генпрокуратура РФ, процедура была проведена с нарушениями. В рамках возникшей перед государством задолженности национализированы были не только производственные активы, но и земельные участки. Юрий Антипов добивается возврата земли с домом, в котором он живет. При подготовке материала URA.RU направило запрос обеим сторонам спора. К моменту публикации ответы не получены.