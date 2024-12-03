Мэр Екатеринбурга пообещал стать водителем троллейбуса. Фото

04 декабря 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов принял первую партию новых троллейбусов Фото: Размик Закарян © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал сесть за руль новых троллейбусов от «Синары». Об этом он заявил в ходе презентации новых единиц техники в Орджоникидзевском депо, передает корреспондент URA.RU. «У меня есть все водительские категории, которые возможны. Поэтому думаю, что на троллейбусе тоже можно», — ответил Орлов на вопрос, хотел ли бы он прокатиться. Он также отметил удобство новых троллейбусов, особенно для женщин-водителей. «Думаю, водители оценят условия, которые есть в этой машине. У нас много водителей-женщин, для них это очень важно. Например, удобная регулировка сидений, много места, продуманы мелочи», — сказал мэр. Пока что в Екатеринбурге 14 новых низкопольных троллейбусов. Остальные 36 привезут до конца 2024 года. Их пустят по маршрутам №№ 26, 31, 33 и 36. Контракт на поставку 50 новых троллейбусов стоимостью 1,65 миллиарда рублей выиграла группа «Синара», несмотря на жалобу второго участника — волгоградской компании «Транс-Альфа». Ей мэрия отказала, так как предложенные модели транспорта были с остеклением в обивке и лишними окнами. Масштабную транспортную реформу Орлов анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое. Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал сесть за руль новых троллейбусов от «Синары». Об этом он заявил в ходе презентации новых единиц техники в Орджоникидзевском депо, передает корреспондент URA.RU. «У меня есть все водительские категории, которые возможны. Поэтому думаю, что на троллейбусе тоже можно», — ответил Орлов на вопрос, хотел ли бы он прокатиться. Он также отметил удобство новых троллейбусов, особенно для женщин-водителей. «Думаю, водители оценят условия, которые есть в этой машине. У нас много водителей-женщин, для них это очень важно. Например, удобная регулировка сидений, много места, продуманы мелочи», — сказал мэр. Пока что в Екатеринбурге 14 новых низкопольных троллейбусов. Остальные 36 привезут до конца 2024 года. Их пустят по маршрутам №№ 26, 31, 33 и 36. Контракт на поставку 50 новых троллейбусов стоимостью 1,65 миллиарда рублей выиграла группа «Синара», несмотря на жалобу второго участника — волгоградской компании «Транс-Альфа». Ей мэрия отказала, так как предложенные модели транспорта были с остеклением в обивке и лишними окнами. Масштабную транспортную реформу Орлов анонсировал в начале марта. С ее помощью власти надеются выйти из кризиса — обновить автобусы и трамваи, улучшить качество обслуживания пассажиров, поднять зарплаты сотрудникам отрасли и многое другое.