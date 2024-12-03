Следком начал проверку из-за обрушения потолка на младенца в Коркино

После ситуации с обрушением части потолка на младенца в Коркино (Челябинская область) в региональном следкоме начали проверку по факту выполнения работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
«По данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья). В ходе проверки будут исследованы обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действиям либо бездействию ответственных лиц, принято процессуальное решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону.
Там отметили, что после произошедшего ребенка доставили в больницу. После осмотра травм, угрожающих его жизни и здоровью, не зафиксировано.
Инцидент произошел утром 4 декабря. На линию единой дежурно-диспетчерской службы Коркинского округа поступил звонок от родителей, которые сообщили о падении части штукатурки с потолка на ребенка. На место ЧП оперативно выехали экстренные службы и комиссия для оценки ситуации.
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