03 декабря 2024

Следком начал проверку из-за обрушения потолка на младенца в Коркино

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Следственный комитет начал проверку Фото:

После ситуации с обрушением части потолка на младенца в Коркино (Челябинская область) в региональном следкоме начали проверку по факту выполнения работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

«По данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья). В ходе проверки будут исследованы обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действиям либо бездействию ответственных лиц, принято процессуальное решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону.

Там отметили, что после произошедшего ребенка доставили в больницу. После осмотра травм, угрожающих его жизни и здоровью, не зафиксировано.

Инцидент произошел утром 4 декабря. На линию единой дежурно-диспетчерской службы Коркинского округа поступил звонок от родителей, которые сообщили о падении части штукатурки с потолка на ребенка. На место ЧП оперативно выехали экстренные службы и комиссия для оценки ситуации.

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После ситуации с обрушением части потолка на младенца в Коркино (Челябинская область) в региональном следкоме начали проверку по факту выполнения работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. «По данному факту незамедлительно организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья). В ходе проверки будут исследованы обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действиям либо бездействию ответственных лиц, принято процессуальное решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по региону. Там отметили, что после произошедшего ребенка доставили в больницу. После осмотра травм, угрожающих его жизни и здоровью, не зафиксировано. Инцидент произошел утром 4 декабря. На линию единой дежурно-диспетчерской службы Коркинского округа поступил звонок от родителей, которые сообщили о падении части штукатурки с потолка на ребенка. На место ЧП оперативно выехали экстренные службы и комиссия для оценки ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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