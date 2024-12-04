Силуанов назвал бюджет России на 2025 год «неплохим»

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Силуанов отметил необходимость снижения ставок и инфляции для улучшения бюджета
Силуанов отметил необходимость снижения ставок и инфляции для улучшения бюджета Фото:

Министр финансов России Антон Силуанов охарактеризовал бюджет на 2025 год как «неплохой». Он также подчеркнул важность его исполнения.

«Бюджет на 2025 год получится чрезвычайно жестким с одной стороны, но с другой — отвечает национальным целям развития. Бюджет неплохой получился, главное, теперь его исполнить», — заявил Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет». Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».

Он отметил, что Минфин и Банк России активно занимаются борьбой с инфляцией, используя различные инструменты. Силуанов также рассказал о сложностях текущего бюджета, связанных с расходами на спецоперацию, обслуживанием госдолга и увеличением субсидий. Он подчеркнул важность снижения ставок и инфляции для бюджета.

Президент России Владимир Путин 1 декабря утвердил федеральный бюджет на 2025 год и план на 2026—2027 годы, который был принят Госдумой 21 ноября 2024 года. В 2025 году доходы бюджета составят 40,296 триллиона рублей, с последующим увеличением до 41,84 триллиона в 2026 году и 43,154 триллиона в 2027 году.

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Министр финансов России Антон Силуанов охарактеризовал бюджет на 2025 год как «неплохой». Он также подчеркнул важность его исполнения. «Бюджет на 2025 год получится чрезвычайно жестким с одной стороны, но с другой — отвечает национальным целям развития. Бюджет неплохой получился, главное, теперь его исполнить», — заявил Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет». Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24». Он отметил, что Минфин и Банк России активно занимаются борьбой с инфляцией, используя различные инструменты. Силуанов также рассказал о сложностях текущего бюджета, связанных с расходами на спецоперацию, обслуживанием госдолга и увеличением субсидий. Он подчеркнул важность снижения ставок и инфляции для бюджета. Президент России Владимир Путин 1 декабря утвердил федеральный бюджет на 2025 год и план на 2026—2027 годы, который был принят Госдумой 21 ноября 2024 года. В 2025 году доходы бюджета составят 40,296 триллиона рублей, с последующим увеличением до 41,84 триллиона в 2026 году и 43,154 триллиона в 2027 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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