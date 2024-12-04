Силуанов назвал бюджет России на 2025 год «неплохим»

Министр финансов России Антон Силуанов охарактеризовал бюджет на 2025 год как «неплохой». Он также подчеркнул важность его исполнения.
«Бюджет на 2025 год получится чрезвычайно жестким с одной стороны, но с другой — отвечает национальным целям развития. Бюджет неплохой получился, главное, теперь его исполнить», — заявил Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет». Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».
Он отметил, что Минфин и Банк России активно занимаются борьбой с инфляцией, используя различные инструменты. Силуанов также рассказал о сложностях текущего бюджета, связанных с расходами на спецоперацию, обслуживанием госдолга и увеличением субсидий. Он подчеркнул важность снижения ставок и инфляции для бюджета.
Президент России Владимир Путин 1 декабря утвердил федеральный бюджет на 2025 год и план на 2026—2027 годы, который был принят Госдумой 21 ноября 2024 года. В 2025 году доходы бюджета составят 40,296 триллиона рублей, с последующим увеличением до 41,84 триллиона в 2026 году и 43,154 триллиона в 2027 году.
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