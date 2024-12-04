В Свердловской области началась охота за лотерейными билетами

Свердловчане раскупают лотерейные билеты перед Новым годом в надежде на миллиард

04 декабря 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

Многие свердловчане мечтают выиграть если не миллиард, то хороший приз в лотереях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Новогодний миллиард выиграл житель Тюмени В лотерейных пунктах «Столото» Свердловской области начался предновогодний ажиотаж, спрос на билеты продолжает расти. Представители компании объяснили URA.RU, с чем связан всплеск, и поделились данными, сколько уральцев стало богаче за 11 месяцев уходящего года. «Народу приходит намного больше, чем раньше, соответственно и билетов распродается больше. Кто-то приобретает их в подарок друзьям и близким, у кого-то традиция — покупать себе билет на Новый год, а многие хотят повторить успех тюменцев и выиграть новогодний миллиард. Самый пик мы ожидаем в последние две недели декабря», — объяснила корреспонденту продавец одного из пунктов.



Такую же причину назвали и представители «Столото». «Интерес к гослотереям в Свердловской области объясняется тем, что в 2024 году в новогоднем розыгрыше „Русского лото“ миллиард рублей выиграли жители соседнего региона — семья Семеновых из Тюмени», — сказали в компании. Они уточнили, что именно в январе, сразу после розыгрыша миллиарда, свердловчане купили 3 346 324 билета, что на полтора раза выше среднего показателя в месяц. Всего за 11 месяцев уходящего года свердловчане купили 23 550 757 билетов, из них выигрышных — 6 519 880. Суммарно наши земляки выиграли почти два миллиарда: 1 834 761 570 рублей. Выигрывали уральцы и в других играх. Например, житель Лесного получил в «Национальной лотерее» приз — пять миллионов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В лотерейных пунктах «Столото» Свердловской области начался предновогодний ажиотаж, спрос на билеты продолжает расти. Представители компании объяснили URA.RU, с чем связан всплеск, и поделились данными, сколько уральцев стало богаче за 11 месяцев уходящего года. «Народу приходит намного больше, чем раньше, соответственно и билетов распродается больше. Кто-то приобретает их в подарок друзьям и близким, у кого-то традиция — покупать себе билет на Новый год, а многие хотят повторить успех тюменцев и выиграть новогодний миллиард. Самый пик мы ожидаем в последние две недели декабря», — объяснила корреспонденту продавец одного из пунктов. Такую же причину назвали и представители «Столото». «Интерес к гослотереям в Свердловской области объясняется тем, что в 2024 году в новогоднем розыгрыше „Русского лото“ миллиард рублей выиграли жители соседнего региона — семья Семеновых из Тюмени», — сказали в компании. Они уточнили, что именно в январе, сразу после розыгрыша миллиарда, свердловчане купили 3 346 324 билета, что на полтора раза выше среднего показателя в месяц. Всего за 11 месяцев уходящего года свердловчане купили 23 550 757 билетов, из них выигрышных — 6 519 880. Суммарно наши земляки выиграли почти два миллиарда: 1 834 761 570 рублей. Выигрывали уральцы и в других играх. Например, житель Лесного получил в «Национальной лотерее» приз — пять миллионов.