Министр обороны Южной Кореи подал в отставку

Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен подал в отставку. Об этом пишет издание Yonhap.
«Министр обороны извинился перед народом и предложил уйти в отставку из-за беспорядков на военном положении», — пишет издание. Подробности пока не известны.
Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Юн Сок Ель 3 декабря объявил военное положение, чтобы «искоренить северокорейские силы». Он подчеркнул, что в стране необходимо защитить свободный конституционный порядок, и добавил, что попытка импичмента парализует администрацию. В связи с этим в стране вспыхнули митинги, а лидера оппозиции Ли Чжэ Мена задержали.
Главная оппозиционная партия страны потребовала отставки президента и выставила ему ультиматум. Руководство администрации президента Южной Кореи Юн Сок Еля подало в отставку после введения и отмены военного положения в стране.
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