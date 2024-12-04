Министр обороны Южной Кореи подал в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Министр обороны Южной Кореи подал в отставку
Министр обороны Южной Кореи подал в отставку Фото:

Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен подал в отставку. Об этом пишет издание Yonhap.

«Министр обороны извинился перед народом и предложил уйти в отставку из-за беспорядков на военном положении», — пишет издание. Подробности пока не известны. 

Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Юн Сок Ель 3 декабря объявил военное положение, чтобы «искоренить северокорейские силы». Он подчеркнул, что в стране необходимо защитить свободный конституционный порядок, и добавил, что попытка импичмента парализует администрацию. В связи с этим в стране вспыхнули митинги, а лидера оппозиции Ли Чжэ Мена задержали. 

Главная оппозиционная партия страны потребовала отставки президента и выставила ему ультиматум. Руководство администрации президента Южной Кореи Юн Сок Еля подало в отставку после введения и отмены военного положения в стране.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен подал в отставку. Об этом пишет издание Yonhap. «Министр обороны извинился перед народом и предложил уйти в отставку из-за беспорядков на военном положении», — пишет издание. Подробности пока не известны.  Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Юн Сок Ель 3 декабря объявил военное положение, чтобы «искоренить северокорейские силы». Он подчеркнул, что в стране необходимо защитить свободный конституционный порядок, и добавил, что попытка импичмента парализует администрацию. В связи с этим в стране вспыхнули митинги, а лидера оппозиции Ли Чжэ Мена задержали.  Главная оппозиционная партия страны потребовала отставки президента и выставила ему ультиматум. Руководство администрации президента Южной Кореи Юн Сок Еля подало в отставку после введения и отмены военного положения в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...