Эксперты посчитали, на что хватит маткапитала в крупных российских городах

Эксперты форума недвижимости «Движение.ру» и аналитики компании Devision посчитали, какую часть первоначального взноса по ипотеке покрывает маткапитал в крупных городах России. Результаты исследования агентству URA.RU предоставили специалисты форума.
«Средний показатель доли маткапитала в первоначальном взносе в России составляет 24% (для одного ребенка) и 32% (двое детей)», — говорится в выводах к исследованию. Для расчета экономисты взяли среднюю стоимость двухкомнатной квартиры площадью 53 квадратных метро и первоначальным взносом по ипотеке в 30%. Размер материнского капитала брался для семей с одним ребенком или двумя детьми, также учитывались региональные выплаты.
Самую большую часть первоначального взноса по ипотеке маткапитал на первого ребенка позволяет погасить жителям Волгограда и Тюмени — 36%. Примерно треть ипотечного взноса компенсирует эта выплата в Перми, Самаре, Челябинске, Ростове-на-Дону, Красноярске. При этом эксперты отметили, что после появления в семье двух и более детей сумма выплат существенно увеличивается за счет регионального маткапитала, действующего во многих субъектах РФ. В таком случае доля маткапитала в первоначальном взносе за ипотеку в вышеперечисленных городах увеличивается до 40–48%, в Воронеже — до 55%.
Города, в которых маткапиталом можно погасить менее четверти первоначального взноса, — Уфа, Краснодар, Казань, Нижний Новгород. В Москве и Санкт-Петербурге наименьшая доля материнского капитала в первоначальном взносе (12% и 17% соответственно).
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