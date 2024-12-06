06 декабря 2024

В ХМАО прогнозируют обвал спроса на квартиры в новостройках

Риелторы ожидают снижение спроса на новостройки в ХМАО с 2025 года
© Служба новостей «URA.RU»
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В Югре ожидают падение спроса на новостройки
В Югре ожидают падение спроса на новостройки Фото:

Риелторы прогнозируют в Ханты-Мансийском автономном округе падение спроса на первичное жилье в начале 2025 года. Тенденцию связывают с появлением нового ипотечного стандарта, вместе с которым с рынка могут исчезнуть ряд инструментов для кредитования. Ситуацию URA.RU обсудило с экспертом по недвижомсти из Сургута Денисом Кравцовым.

«Вводится с 1 января новый ипотечный стандарт. Вероятно, уже не будет субсидированных и пониженных ставок [от застройщиков] и тому подобного. Допустим, есть конкретно семейная ипотека со ставкой 6% и меньше она не будет. Сейчас же есть возможность в некоторых случаях взять ипотеку, например, под 3,5%», — поясняет Кравцов.

На фоне сокращения способов кредитования риелторы ожидают, что часть клиентов будет отказываться от покупки жилья в ожидании выгодных условий. Соответственно, спрос на первичном рынке может снизиться. При этом сам ипотечный стандарт призван защитить как заемщиков, так и банки, уменьшив использование рискованных схем кредитования.

Ранее URA.RU рассказывало о городах ХМАО, где сложнее продать квартиру. Тогда спрос на недвижимость больше всего упал в Когалыме и Нижневартовске.

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Риелторы прогнозируют в Ханты-Мансийском автономном округе падение спроса на первичное жилье в начале 2025 года. Тенденцию связывают с появлением нового ипотечного стандарта, вместе с которым с рынка могут исчезнуть ряд инструментов для кредитования. Ситуацию URA.RU обсудило с экспертом по недвижомсти из Сургута Денисом Кравцовым. «Вводится с 1 января новый ипотечный стандарт. Вероятно, уже не будет субсидированных и пониженных ставок [от застройщиков] и тому подобного. Допустим, есть конкретно семейная ипотека со ставкой 6% и меньше она не будет. Сейчас же есть возможность в некоторых случаях взять ипотеку, например, под 3,5%», — поясняет Кравцов. На фоне сокращения способов кредитования риелторы ожидают, что часть клиентов будет отказываться от покупки жилья в ожидании выгодных условий. Соответственно, спрос на первичном рынке может снизиться. При этом сам ипотечный стандарт призван защитить как заемщиков, так и банки, уменьшив использование рискованных схем кредитования. Ранее URA.RU рассказывало о городах ХМАО, где сложнее продать квартиру. Тогда спрос на недвижимость больше всего упал в Когалыме и Нижневартовске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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