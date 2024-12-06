В ХМАО прогнозируют обвал спроса на квартиры в новостройках

Риелторы прогнозируют в Ханты-Мансийском автономном округе падение спроса на первичное жилье в начале 2025 года. Тенденцию связывают с появлением нового ипотечного стандарта, вместе с которым с рынка могут исчезнуть ряд инструментов для кредитования. Ситуацию URA.RU обсудило с экспертом по недвижомсти из Сургута Денисом Кравцовым.
«Вводится с 1 января новый ипотечный стандарт. Вероятно, уже не будет субсидированных и пониженных ставок [от застройщиков] и тому подобного. Допустим, есть конкретно семейная ипотека со ставкой 6% и меньше она не будет. Сейчас же есть возможность в некоторых случаях взять ипотеку, например, под 3,5%», — поясняет Кравцов.
На фоне сокращения способов кредитования риелторы ожидают, что часть клиентов будет отказываться от покупки жилья в ожидании выгодных условий. Соответственно, спрос на первичном рынке может снизиться. При этом сам ипотечный стандарт призван защитить как заемщиков, так и банки, уменьшив использование рискованных схем кредитования.
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