В Нижегородской области с января 2025 года мигрантам станут недоступны 37 специальностей. Соответствующий указ губернатора опубликован на сайте правительства области. Сейчас документ проходит публичные консультации.
«Основной целью регулирования является установление на 2025 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности», — говорится в пояснительной записке к проекту указа губернатора. Он опубликован на сайте правительства.
Ограничения касаются здравоохранения, образования, общепита, туризма, социальных услуг, курьерских служб. Кроме того, мигранты не смогут заниматься добычей полезных ископаемых, работать в сфере торговли, финансов, страхования и транспорта. Всего запрет включает 37 видов деятельности.
Работодателям области дадут три месяца, чтобы численность иностранной рабочей силы соответствовало указу. Это уже не первый регион, который ввел запрет на работу мигрантам. Например, ограничения будут действовать в Иркутской области и Приморье.
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