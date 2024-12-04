Венгрия попросила США ослабить антироссийские санкции

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Венгрия попросила снять санкции в отношении «Газпромбанка»
Венгрия попросила снять санкции в отношении «Газпромбанка» Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто лично обратился к госсекретарю США Энтони Блинкеном, чтобы он поспособствовал снятию антироссийских санкций в отношении «Газпромбанка», который ответственен за транзакции по поставкам российского газа Западу. В Венгрии также направили запрос в соответствующие американские органы. 

«Я сказал госсекретарю США, что мы направили запрос в соответствующие американские органы, чтобы для „Газпромбанка“ было сделано исключение из санкций при проведении платежей за природный газ», — отметил Петер Сийярто на встрече с журналистами в Брюсселе после совещания глав МИД стран НАТО. Он добавил, что такая просьба с его стороны не является чем-то необычным, так как некоторые банки из РФ также исключены из санкционных списков. Это связано с их деятельностью по проведению оплаты за поставки урана в США. Его слова передает ТАСС. 

Введение американских санкций против Газпромбанка, объявленное Минфином США 21 ноября, вызвало серьезные опасения у венгерского правительства относительно безопасности энергоснабжения Центральной Европы. Петер Сийярто активно выступает против этих мер, считая их угрозой для стабильности региона и пытается добиться исключений для «Газпромбанка» для обеспечения бесперебойных поставок природного газа в страну. Санкции против «Газпромбанка» могут спровоцировать подорожание газа в Европе, отмечали аналитики, передает 360.ru. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков связывал это с холодной предстоящей зимой, сообщает RT.

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто лично обратился к госсекретарю США Энтони Блинкеном, чтобы он поспособствовал снятию антироссийских санкций в отношении «Газпромбанка», который ответственен за транзакции по поставкам российского газа Западу. В Венгрии также направили запрос в соответствующие американские органы.  «Я сказал госсекретарю США, что мы направили запрос в соответствующие американские органы, чтобы для „Газпромбанка“ было сделано исключение из санкций при проведении платежей за природный газ», — отметил Петер Сийярто на встрече с журналистами в Брюсселе после совещания глав МИД стран НАТО. Он добавил, что такая просьба с его стороны не является чем-то необычным, так как некоторые банки из РФ также исключены из санкционных списков. Это связано с их деятельностью по проведению оплаты за поставки урана в США. Его слова передает ТАСС.  Введение американских санкций против Газпромбанка, объявленное Минфином США 21 ноября, вызвало серьезные опасения у венгерского правительства относительно безопасности энергоснабжения Центральной Европы. Петер Сийярто активно выступает против этих мер, считая их угрозой для стабильности региона и пытается добиться исключений для «Газпромбанка» для обеспечения бесперебойных поставок природного газа в страну. Санкции против «Газпромбанка» могут спровоцировать подорожание газа в Европе, отмечали аналитики, передает 360.ru. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков связывал это с холодной предстоящей зимой, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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