Санкции, введенные США против Газпромбанка, представляют собой серьезную угрозу безопасности энергоснабжения Европы. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Внесение Газпромбанка в санкционный список — это решение, которым умышленно хотят поставить под угрозу безопасность энергоснабжения некоторых стран Центральной Европы», — написал Сийярто в соцсетях. Он утверждает, что эти меры направлены на создание проблем для стран Центральной Европы. Несмотря на давление, венгерское правительство продолжает работу над обеспечением энергоснабжения страны в сотрудничестве с партнерами.
Минфин США 21 ноября объявил о санкциях против Газпромбанка, БКС-банка, Центрокредита и других кредитных организаций. Под ограничения также попали первые заместители главы ЦБ РФ Владимир Чистюхин и Дмитрий Тулин. В связи с этим «Газпромбанк» и «Примсоцбанк» предупредили клиентов о возможных проблемах с картами UnionPay за границей, передает Pravda.Ru.
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