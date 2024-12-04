Меркель ответила на извинения Путина

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что продолжает рассматривать ситуацию с лабрадором президента РФ Владимира Путина по кличке Кони Полгрейв, как «демонстрацию силы». Это утверждение она сделала, несмотря на извинения российского президента.
«Может быть, он забыл это. Но если вы прочитаете эту историю полностью, то вероятность того, что он ничего не знал об этом, не очень высока», — заявил Меркель в интервью телеканалу CNN.
В ходе интервью экс-канцлер ФРГ поделилась, что ее неприязнь к собакам была известна Путину еще до инцидента с лабрадором. Дополнительно Меркель упомянула, что ее советник Кристоф Хойсген предупреждал российскую сторону о ее боязни собак перед первой их встречей, что делает предположение о случайности инцидента с Кони менее вероятным.
Инцидент произошел в Сочи в 2007 году. Тогда собака Путина Конни Полгрейв вышла на встречу, тем самым сильно напугав Меркель. Об этом она писала в своих мемуарах. Впоследствии Путин извинился перед ней за случившееся, заявив, что присутствием собаки хотел лишь создать непринужденную атмосферу и совершенно не знал о страхе канцлера.
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