Меркель ответила на извинения Путина

Меркель назвала инцидент с собакой Путина «демонстрацией силы»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Меркель осталась при своем мнении по эпизоду с лабрадором Путина
Меркель осталась при своем мнении по эпизоду с лабрадором Путина Фото:

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что продолжает рассматривать ситуацию с лабрадором президента РФ Владимира Путина по кличке Кони Полгрейв, как «демонстрацию силы». Это утверждение она сделала, несмотря на извинения российского президента.

«Может быть, он забыл это. Но если вы прочитаете эту историю полностью, то вероятность того, что он ничего не знал об этом, не очень высока», — заявил Меркель в интервью телеканалу CNN

В ходе интервью экс-канцлер ФРГ поделилась, что ее неприязнь к собакам была известна Путину еще до инцидента с лабрадором. Дополнительно Меркель упомянула, что ее советник Кристоф Хойсген предупреждал российскую сторону о ее боязни собак перед первой их встречей, что делает предположение о случайности инцидента с Кони менее вероятным.

Инцидент произошел в Сочи в 2007 году. Тогда собака Путина Конни Полгрейв вышла на встречу, тем самым сильно напугав Меркель. Об этом она писала в своих мемуарах. Впоследствии Путин извинился перед ней за случившееся, заявив, что присутствием собаки хотел лишь создать непринужденную атмосферу и совершенно не знал о страхе канцлера.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что продолжает рассматривать ситуацию с лабрадором президента РФ Владимира Путина по кличке Кони Полгрейв, как «демонстрацию силы». Это утверждение она сделала, несмотря на извинения российского президента. «Может быть, он забыл это. Но если вы прочитаете эту историю полностью, то вероятность того, что он ничего не знал об этом, не очень высока», — заявил Меркель в интервью телеканалу CNN.  В ходе интервью экс-канцлер ФРГ поделилась, что ее неприязнь к собакам была известна Путину еще до инцидента с лабрадором. Дополнительно Меркель упомянула, что ее советник Кристоф Хойсген предупреждал российскую сторону о ее боязни собак перед первой их встречей, что делает предположение о случайности инцидента с Кони менее вероятным. Инцидент произошел в Сочи в 2007 году. Тогда собака Путина Конни Полгрейв вышла на встречу, тем самым сильно напугав Меркель. Об этом она писала в своих мемуарах. Впоследствии Путин извинился перед ней за случившееся, заявив, что присутствием собаки хотел лишь создать непринужденную атмосферу и совершенно не знал о страхе канцлера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...